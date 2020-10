Casa Real.- Robles acusa a Lesmes de querer enfrentar al Gobierno con la monarquía al revelar su conversación con Felipe VI

17/09/2020 La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid (España), a 17 de septiembre de 2020. Los ministros realizan la visita para conocer las capacidades sanitarias de las que dispone esta Unidad y el trabajo que realiza la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la UME en la Comunidad de Madrid. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Rechaza las críticas de los ministros de Podemos al Rey y defiende el "impecable" papel del monarca



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este lunes al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, de buscar un enfrentamiento entre el Gobierno y la monarquía al revelar la conversación que mantuvo con Felipe VI tras la entrega de los despachos a jueces en Barcelona.



En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Robles ha cargado contra Lesmes por "poner en la picota" al Ejecutivo de forma premeditada al desvelar parte de una conversación privada. "Cuando uno es presidente debe tener un sentido institucional, y conociendo a Lesmes no creo que haya sido una imprudencia decirlo en público", ha añadido.



Así, la titular de Defensa ha asegurado que, en un "contexto difícil", en el que el PP "ha tomado como rehén" al propio CGPJ, todos deben ser "muy respetuosos, empezando por Lesmes". "Y empezando por el PP, que no puede utilizarlo como rehén con una finalidad política. Es inaceptable", ha lamentado.



En este contexto, Robles ha rechazado referirse a la reforma de la ley para sortear el bloqueo de la renovación del CGPJ que sugirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, la ministra ha cargado contra el PP por querer "dar lecciones" de ser lo más constitucionalistas.



"Ellos son los garantes de la Constitución, pero cuando llega la renovación no la respetan. Es gravísimo", ha criticado, para después apelar a la responsabilidad de la formación liderada por Pablo Casado como "partido de Estado".



PIDE REFORZAR LAS INSTITUCIONES Y NO ATACARLAS



Por otro lado, la ministra se ha referido a las críticas de sus compañeros de gabinete, Alberto Garzón y Pablo Iglesias, hacia la figura del monarca. "Cuando se trata de abrir debates sobre instituciones, creo que no lo estamos haciendo bien. Los ciudadanos son muy sabios y creen que nos pagan para dar soluciones y no crear problemas", ha sostenido.



Así, y pese a mostrar su "máximo respeto" hacia sus compañeros, Robles se ha mostrado "profundamente en contra" de las críticas hacia la Casa Real y del debate acerca de su vigencia. "Cuando hay una situación de inseguridad, una situación complicada en España, tenemos que reforzar las instituciones: son clave de garantía", ha afirmado.



En esta línea, Robles ha defendido el "impecable" papel de Felipe VI al frente de una institución que, desde su punto de vista, genera confianza de cara a los socios europeos. Así, y respondiendo de forma a Garzón --que cuestionó la imparcialidad del Rey--, la ministra ha dejado claro que la monarquía siempre ha estado "caracterizada por su neutralidad".



Eso sí, la titular de Defensa ha querido recalcar que, al igual que "nadie puede tratar de capitalizar la bandera ni las Fuerzas Armadas", tampoco puede hacerlo con la monarquía. "Cuando hay sectores que consideran que solo ellos defienden la monarquía o a España, es algo que como demócrata no puedo aceptar", ha zanjado.