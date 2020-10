Casa Real.- Cs Baleares considera que el debate entre monarquía y república "no está en la calle"

20/07/2020 Cs Baleares considera que el debate entre monarquía y república "no está en la calle" . La portavoz parlamentaria adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha considerado este lunes que el debate entre monarquía y república "no está en la calle" y ha expresado que esta discusión "intenta desviar la atención de la mala gestión de la pandemia". POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS CS BALEARES



La portavoz parlamentaria adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha considerado este lunes que el debate entre monarquía y república "no está en la calle" y ha expresado que esta discusión "intenta desviar la atención de la mala gestión de la pandemia".



Así lo ha indicado Guasp en una rueda de prensa en el Parlament balear, donde ha criticado la Proposición No de Ley registrada por el Grupo MÉS per Mallorca para impulsar procesos constitucionales y decidir entre monarquía o república.



Guasp ha recordado que la semana pasada Cs registró también una iniciativa en la Cámara balear para que "se garantice el respecto a las instituciones y especialmente al jefe del Estado".



En este sentido, ha señalado que con la situación actual de pandemia, se trata de un debate que "está completamente fuera de lugar".



Por otra parte, la portavoz adjunta de Cs ha reclamado al Govern que proporcione la evolución diaria de los datos de COVID-19 en los centros educativos de la misma forma que hace con las residencias. "Por un ejercicio de transparencia deberíamos tener esa información", ha indicado.



Asimismo, ha lamentado "los dramáticos datos del paro" de septiembre, en los que Baleares "vuelve a liderar por cuarto mes el desempleo".



Por este motivo, Guasp ha señalado que "urge poner en marcha nuevas políticas activas de empleo con programas específicos para los jóvenes", algo sobre lo que su grupo preguntará en el pleno de este martes al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.



Además, durante el pleno el diputado de Cs Juanma Gómez preguntará a la consellera de Salud, Patricia Gómez, sobre "la congestión de Atención Primaria" y el diputado Marc Pérez-Ribas sobre rebajar la carga fiscal en los impuestos.



Guasp ha concluido reclamando un "plan integral de conciliación real", dado que este martes la consellera de Presidencia, Pilar Costa, comparecerá en el Parlament para tratar este tema.



"Las medidas adoptadas hasta ahora por el Govern son completamente insuficientes", ha indicado la diputada, a la vez que ha añadido que con la segunda ola de la pandemia la conciliación "vuelve a ponerse encima de la mesa".