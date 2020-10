Buenos Aires pone el foco en los "supercontagiadores" para bajar curva viral

El ministro añadió que "el 10 % de los que se enferman, enferman al 80 % de los que se van a contagiar", por lo que el virus tiene una distribución "muy asimétrica". EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Buenos Aires, 5 oct (EFE).- El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires advirtió este lunes que, para avanzar en la apertura de más actividades en medio de la pandemia, es necesario poner la vista en la dinámica de los "supercontagiadores", grupos de personas que por cuestiones biológicas o de comportamiento social producen más del 80 por ciento de la replicación viral.

"Vamos a ir proponiendo la reapertura de las actividades de acuerdo a la evolución epidemiológica y sobre todo en un escala de riesgo", señaló el ministro de Salud de la capital argentina, Fernán Quirós, durante el reporte matutino de casos.

Para el funcionario, es necesario "entender muy bien" la dinámica de la enfermedad para poder saber qué cuestiones son de más o menos riesgo.

"¿Qué cosas sabemos de los escenarios o personas súpercontagiadoras? Hay cuestiones biológicas de la carga viral que tienen, hay cuestiones de comportamiento social, personas que van de un lado al otro y se vinculan con muchos grupos, sobre todo en lugares cerrados mal ventilados y hay espacios que son de mucho riesgo que son los lugares cerrados con poca ventilación", agregó.

El ministro añadió que "el 10 % de los que se enferman, enferman al 80 % de los que se van a contagiar", por lo que el virus tiene una distribución "muy asimétrica".

"Es un pequeño grupo de personas y de situaciones, son lo que se llaman los supercontagiadores o los escenarios o las personas supercontagiadores explican más del 80 por ciento de la replicación viral en otras personas", concretó.

INTENSIFICAR LOS ESPACIOS ABIERTOS

Desde hace varias semanas, la capital avanza en su plan de reapertura de actividades que quedaron truncadas al decretarse en marzo pasado, por el Gobierno nacional, el aislamiento social preventivo.

Actualmente, en Buenos Aires ya han podido reabrir un gran número de sectores comerciales -exceptuando centros comerciales o gimnasios- funcionando con protocolos y restricciones y los ciudadanos pueden salir a la calle con mascarilla y manteniendo la distancia social.

Hasta ahora, el Ejecutivo capitalino ha incidido en intensificar las actividades en espacios abiertos, por lo que, por ejemplo, los bares sólo pueden servir en terrazas al aire libre; y estudia cómo afrontar la próxima etapa de las medidas, que comenzará la semana que viene.

"Si tomara alguna propuesta de espacios cerrados serían espacios cerrados muy grandes con poco volumen de gente. Mucho volumen de aire, poco volumen de gente. Eso sería seguramente el camino que nosotros propondríamos y eso va a depender mucho de estos días como sigan los números", afirmó Quirós.

LA VUELTA A LA CLASES

El ministro señaló que se van a ir proponiendo actividades que "no faciliten el súper contagio", y adelantó que en caso de avanzar en espacios cerrados, que sean siempre "de mucho volumen y de poca gente".

En este sentido, remarcó que la ciudad aún no está "con la epidemiología suficientemente contenida y mejorada como para proponer reactivar globalmente y normalmente" las clases escolares presenciales.

"Eso es algo que todavía nos queda, seguramente serán días, serán semanas, serán meses, lo iremos viendo día a día para saber cuándo realmente estamos en condiciones de proponer una apertura de las escuelas y las aulas más franca, más masiva", enfatizó.

No obstante, Quirós consideró que hay diferentes niveles de riesgo sobre los niños y adolescentes, por lo que sí apostó por que se puedan ir implementando "actividades de revinculación social y revinculación escolar con el espacio escolar", como grupos de alumnos de 8 o 9 personas en un espacio abierto "con reglas y normas puestas por un adulto".

MÁS DE 21.000 MUERTOS

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Salud nacional, hasta ahora se han contagiado de COVID-19 en Argentina 798.486 personas -7.668 en las últimas 24 horas-, de las que 636.672 ya se han recuperado.

En la última jornada se notificaron​ ​223 nuevas muertes, que elevan a 21.018 el total de fallecimientos desde el comienzo de la pandemia en marzo pasado, fecha desde la que se han realizado ​2,06 millones de test diagnósticos, lo que ​equivale a 45.491,3 muestras por millón de habitantes.

Por zonas, la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, sigue siendo la que acumula mayor número de contagios diarios (2.648 en las últimas 24 horas y 435.934 totales), seguida por la de Córdoba, con 1.154 casos nuevos y 40.550 totales, y la ciudad de Buenos Aires, con 533 y 129.274, respectivamente.