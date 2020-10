Brasil roza los 5 millones de casos y camina a las 147.000 muertes

Con 11.946 nuevas infecciones por coronavirus registradas en la última jornada, el gigante suramericano suma un total de 4.927.235 casos confirmados, según las cifras divulgadas en el más reciente boletín del Ministerio de Salud. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Río de Janeiro, 5 oct (EFE).- Brasil registró en las últimas 24 horas 323 muertes por COVID-19, con lo que el número de fallecidos por la enfermedad llegó a los 146.675, mientras que la cantidad de contagios roza los 5 millones de casos, informó este lunes el Gobierno.

Con 11.946 nuevas infecciones por coronavirus registradas en la última jornada, el gigante suramericano suma un total de 4.927.235 casos confirmados, según las cifras divulgadas en el más reciente boletín del Ministerio de Salud.

Las cifras de óbitos y contagios este lunes se ubicaron por debajo de las del viernes (708 muertes y 33.431 casos), sábado (599 muertes y 26.310 casos) y domingo (365 muertes y 8.456 casos), pero por lo general las estadísticas tienden a disminuir tras el fin de semana.

Los lunes, las cifras son habitualmente más bajas que las observadas en otros días, ya que durante el fin de semana se retienen muchos datos en los departamentos municipales de Salud, por falta de funcionarios para registrar los datos.

En esta oportunidad faltaron los datos de Roraima porque hoy es festivo en esa región, y otros dos Estados -Río grande do Norte y Acre- no registraron muertos por el virus.

No obstante, los números confirman al gigante latinoamericano, con sus 210 millones de habitantes, como el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19, detrás de Estados Unidos, y el tercero con más contagios en el mundo, después de India.

De cualquier forma, el número promedio de muertes diarias en los últimos 14 días cayó desde 760 el 22 de septiembre, hasta 671 este lunes, con lo que mantuvo su tendencia de caída.

Igual sucedió con el promedio de casos diarios que pasó de 30.680 contagios hace dos semanas a 26.370 infecciones hoy.

Según los datos divulgados este lunes por la cartera de Salud, el número de pacientes que se recuperaron de la COVID y fueron dados de alta pasa de los 4,263 millones, lo que corresponde al 86,7 % del total, y el de contagiados que continúan bajo cuidados médicos llegó a los 505.729 (10,3 % del total).

Eso indica que la letalidad del coronavirus en Brasil es del 3 % del total de infectados y que el país tiene una tasa de 69,8 óbitos por cada 100.000 habitantes, con una incidencia de 2.258,2 contagios por cada 100.000 habitantes.