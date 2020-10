Bonos de Costa Rica se liquidan tras el retiro de plan del FMI

(Bloomberg) -- Los bonos de Costa Rica cayeron el lunes después de que el presidente Carlos Alvarado dijera que retiraría una propuesta de borrador para un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y lanzaría un diálogo nacional antes de presentar un nuevo plan.

Los bonos con vencimiento en 2031 caían 1,9% a las 1:20 p.m., hora de Nueva York, la mayor contracción desde mayo, lo que hizo que los rendimientos subieran 28 puntos básicos.

El mes pasado, los partidos de oposición rechazaron en el Congreso el plan del Gobierno para implementar un impuesto a las transacciones financieras y aumentar los impuestos a la propiedad en su propuesta para una línea de financiación ampliada de US$1.750 millones del FMI, y pidió más recortes al gasto público.

Los manifestantes que se oponen al plan bloquearon la semana pasada las principales carreteras de todo el país con rocas, troncos y neumáticos y prendieron fuego a algunos vehículos. Las manifestaciones continuaron el lunes por la tarde.

El impase despertó los recuerdos de una crisis a fines de 2018, cuando los bonos y divisas de Costa Rica se hundieron por temor a que el Gobierno no pudiera recaudar suficiente dinero para financiarse, y el banco central intervino con un préstamo de emergencia.

“La pregunta es, ¿Costa Rica espera hasta que haya otra crisis fiscal como la que tuvimos en septiembre de 2018 para llegar a un acuerdo sobre algo, o la oposición está realmente dispuesta a negociar algo, pese a no estar 100% satisfechos con eso?”, dijo Nathalie Marshik, analista de mercados emergentes de Stifel Financial Corp. “Un programa es mejor que ningún programa, incluso si no es el mejor programa”.

En un discurso nacional el domingo, Alvarado condenó los actos de vandalismo y dijo que el Gobierno aumentaría sus esfuerzos para recortar el gasto.

El Gobierno tiene cerca de 15% del producto interno bruto en necesidades de financiamiento en 2021. La moneda local, el colón, se ha debilitado 5,1% frente al dólar este año.

Nota Original:Costa Rica Bonds Sell Off After Government Withdraws IMF Plan

