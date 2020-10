Bolivia.- Los candidatos presidenciales, con la excepción del MAS, se comprometen a respetar el resultado en Bolivia

Arce comete un lapsus y afirma que en las elecciones de 2019 sí hubo fraude



Los candidatos a la Presidencia en Bolivia, con la excepción de Luis Arce por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Luis Fernando Camacho por Creemos, han aprovechado el debate electoral de este domingo para asegurar que reconocerán el resultado de los comicios del próximo 18 de octubre, distanciándose así de las afirmaciones formuladas por algunos dirigentes del partido del expresidente Evo Morales.



El candidato del MAS, Luis Arce, ha sido el gran ausente por decisión propia del segundo debate electoral celebrado el domingo por la noche, si bien él y su compañero de fórmula, David Choquehuanca, intervinieron a la misma hora en un programa televisivo para defender su propuesta para el país.



Hace unos días, Arce sostuvo que la única manera de que no sea él el ganador como auguran los sondeos y se imponga el expresidente Carlos Mesa sería que hubiera un "fraude electoral", mientras que algunos dirigentes de su partido amenazaron con "recuperar en las calles" el poder en caso de una derrota del MAS en las urnas debido a irregularidades.



Preguntados durante el debate por cómo responderán al resultado electoral, todos los candidatos han prometido que lo aceptarán. "Mi respuesta es muy clara y contundente, sí, vamos a respetar el resultado, porque creemos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)", dijo Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC).



Asimismo, criticó la ausencia de Arce, a quien reprochó "falta de valentía". "El candidato del MAS es el candidato del fraude, de la corrupción, que no se atreve a enfrentar a quienes lo hemos encarado", sostuvo, según informan los medios locales.



Por su parte, el candidato por PAN-Bol, Feliciano Mamani, subrayó que Bolivia es una democracia y pidió a sus seguidores que respeten el resultado. "Quiero pedirles que se respete el voto democrático. Yo voy a respetar las decisión y el resultado", aseguró.



La candidata por Acción Democrática Nacionalista (ADN), María de la Cruz Bayá, se comprometió ante los ciudadanos "no solamente a respetar el voto, sino a colaborar y contribuir al gobierno que venga, y también a fiscalizar", según informa la agencia ABI.



El expresidente Jorge Quiroga también habló en un tono conciliador, subrayando que él siempre ha "trabajado en tranquilidad, en calma, en concentración". "Jamás hemos ejercido la violencia", recalcó.



Menos rotundo fue el candidato por el Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, quien aprovechó para pedir "transparencia" al TSE respecto a las sanciones que emitió contra los promotores de los incendios a los tribunales electorales departamentales tras las fallidas elecciones de octubre de 2019. "En caso contrario esta elección nos deja mucha duda al respecto de sus resultados", acotó.



Por otra parte, durante la entrevista televisiva al binomio del MAS en los comicios del 18 de octubre Arce protagonizó un lapsus que generó numerosos comentarios en las redes sociales. En un momento dado, el entrevistador preguntó al exministro de Economía si hubo fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019, a lo respondió: "Sí, claro que sí".



Sorprendido por la respuesta, el presentador le repitió la pregunta, lo que hizo que Arce cayera en su error inicial. "Le entendí mal. En las pasadas elecciones no hubo fraude, hubo golpe de Estado. Eso ha quedado claro", aclaró el candidato del MAS.



Por su parte, Choquehuanca, que fue ministro de Exteriores de Morales, reconoció que durante los años en que este estuvo en el poder se cometieron "muchos" errores y también que hubo "prepotencia en algunos ministros". "No tiene que haber prepotencia, el poder no tiene que ser para abusar" sino "para ayudar", sostuvo el candidato a la Vicepresidencia, según informa 'Página Siete'.



Igualmente, admitió que "hubo corrupción", pero esgrimió en defensa del MAS y de Morales que "en todas partes del mundo hay corrupción". En este sentido, aseguró que si vuelven al poder tomarán "medidas drásticas contra la corrupción". "No basta un ministro de lucha contra la corrupción sino empezar a trabajar desde la escuela, desde las universidades", añadió, sin querer dar nombres de quienes habrían cometido actos de corrupción o actuado con prepotencia.