Baloncesto/NBA.- Butler se agiganta para insuflar vida a Miami Heat

05/10/2020 Jimmy Butler (Miami Heat) DEPORTES DOUGLAS P. DEFELICE



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El espectacular 'triple-doble' de Jimmy Butler (40 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes) ha cimentado la primera victoria de Miami Heat sobre Los Angeles Lakers en las Finales de la NBA (115-104) y ha devuelto la emoción a la batalla por el anillo, que siguen dominando los californianos por 2-1.



Tras las dos primeras victorias de los Lakers y las bajas por lesión de Goran Dragic y Bam Adebayo, Miami se encontraba arrinconado y entonces emergió la figura de Butler, que se echó el equipo a la espalda para mantener viva la esperanza en los pupilos de Erik Spoelstra.



El jugador tejano dominó el duelo y la defensa de su equipo logró frenar por una noche a Anthony Davis, que esta vez se quedó en 15 puntos. Hasta los 25 tantos se fue LeBron James, pero el alero de los angelinos estuvo extrañamente errático y finalizó el partido con ocho pérdidas.



El gran partido de los Heat se reflejó en su regularidad, ya que ganaron los cuatro cuartos del encuentro con Tyler Herro (17) y el sorprendente Kelly Olynyk (17) secundando a Butler en tareas ofensivas ante un rival que esta vez no logró imponer su superioridad física.



En cuanto a los Lakers, la buena aportación de los secundarios Kyle Kuzma (19) y Markieff Morris (19) no les bastó para llegar a las últimas posesiones con opciones de victoria, sobre todo porque James y Davis, pletóricos durante todos los 'playoffs', esta vez no encontraron argumentos. Tras su gran actuación, Miami suspira ahora por la posible vuelta de Adebayo para el cuarto capítulo de las Finales, que se disputará en la madrugada del martes al miércoles (3.00 horas).



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MIAMI HEAT, 115 - LOS ANGELES LAKERS, 104 (58-54 al descanso).



--EQUIPOS:



MIAMI HEAT: Herro (17), Robinson (13), Butler (40), Crowder (12) y Leonard (7) --quinteto inicial--; Olynyk (17), Iguodala (2), Hill (3), Jones (-) y Nunn (4).



LOS ANGELES LAKERS: Caldwell-Pope (5), Green (2), James (25), Davis (15) y Howard (4) --quinteto inicial--; Rondo (4), Kuzma (19), Caruso (8), Morris (19) y Smith (3).



--PARCIALES: 26-23, 32-31, 27-26 y 30-24.



--PABELLÓN: AdventHealth Arena de Orlando.