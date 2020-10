Badosa, con molestias, cae ante Siegemund en octavos de Roland Garros

Lastrada por una lesión en la espalda, Paula Badosa (87ª WTA), única española en octavos de final de Roland Garros, fue eliminada este lunes por la alemana Laura Siegemund (66ª), que impuso su tenis de lucha para vencer por 7-5 y 6-2, en una hora y 36 minutos.

La española de 22 años, ganadora del Roland Garros junior en 2015, completó la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam.

"Si lo miro fríamente es muy buen torneo. Soy muy competitiva y no he podido hacer mi juego, creo que no he estado ni al 50% de lo que he hecho esta semana. Me voy fastidiada y con sabor agridulce", dijo haciendo referencia a las molestias en la espalda.

Ante Siegemund no encontró la manera de hacer daño a una jugadora con más experiencia y físico. Además en el segundo set pidió la asistencia del médico por este problema en la parte baja de la espalda, donde recibió un masaje.

"Ayer ya tuve estos problemas cuando fui a entrenar. Hoy calenté bien y parecía que podía, pero me ha costado mucho jugar, no podía sacar bien", dijo.

Badosa solo logró 12 golpes ganadores, por 25 de su rival. Ambas sumaron 300 errores no forzados.

En los puntos de break Siegemund aprovechó 5 de los 13 que tuvo, mientras que la española acertó con 2 de 7.

"Ella me ha sabido mover, ha jugado de manera inteligente, me ha hecho correr, con muchas dejadas", explicó Badosa.

"Aunque no estaba bien físicamente, en el primer set tuve opciones. Tenía que haber sido más valiente, sabiendo además que mi cuerpo no aguantaba tanto", añadió.

Siegemund jugará por una plaza en semifinales con la checa Petra Kvitova (11ª), que se impuso a la china Shuai Zhang, 6-2 y 6-4.

Badosa explicó sus próximos planes: "Ahora iré a un WTA en Ostrava, en indoor, y luego tendremos un mes de pretemporada. Me gustaría hacer mejoras físicas. Intentar que mi cuerpo aguante varios partidos con tensión, lo que no he logrado hoy".

pm/iga