Apple se consolida como acción más seguida por administradores

Las 5 acciones con más ponderación en el índice Russell 1000.

(Bloomberg) -- El peso sin precedentes que tiene Apple Inc. en el mercado causa dolores de cabeza a los administradores de acciones cuando sube: nunca poseen suficientes acciones de la compañía. Esa dinámica se desarrolló vívidamente en el tercer trimestre.

Solo 27% de los fondos mutuos de gran capitalización superaron sus indicadores de referencia durante el período, el peor resultado para cualquier tercer trimestre desde que Bank of America Corp. comenzó a rastrear los datos en 1991. Si bien otros factores contribuyeron al pésimo desempeño, estrategas, incluyendo a Savita Subramanian, destacaron la subexposición a Apple como una causa clave.

Las acciones del fabricante de iPhone ganaron 27% en el período, un rendimiento que casi triplicó el de S&P 500 y superó a todos los miembros del índice, excepto a 33. El enorme retorno, junto con su creciente peso de mercado debido a que el valor de la empresa superó los US$2 billones, creó un obstáculo demasiado alto para superarlo.

Ya sea por elección o por restricciones regulatorias, no hay muchos fondos activos posicionados para maximizar las ganancias de Apple. Entre unos 200 fondos de capital que tienen como referencia al S&P 500 y al menos US$500 millones en activos, cuatro quintas partes tenían menos acciones de Apple que la representación de 6,6% de la compañía en el índice de referencia, según datos compilados por Bloomberg. Estos fondos tuvieron un retorno de 7,1% durante los últimos tres meses, por debajo del mercado en 1,3 puntos porcentuales.

Varias razones explican la aversión. Algunos consideran que las acciones son caras, mientras se cotizan a 30 veces las ganancias previstas. El director ejecutivo, Tim Cook, ha lanzado relativamente pocos productos de gran éxito en la última década a pesar de sus incursiones en áreas como relojes y televisión. Otros sugieren que puede deberse a una regla de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) que limita la propiedad de un fondo en una sola acción.

Apple, Microsoft Corp. y Amazon.com Inc. son las tres acciones más infraponderadas por los fondos de crecimiento de gran capitalización. El mes pasado, estrategas de Goldman Sachs Group Inc., liderados por David Kostin, escribieron en una nota que muchos de esos administradores están sujetos a las reglas de diversificación de la SEC, lo que limita sus mayores tenencias a no más de una cuarta parte de sus carteras.

Curiosamente, cuando la hegemonía de Apple disminuye, a los administradores de fondos les va mejor. Cuando las acciones retrocedieron y cayeron 10% el mes pasado, el porcentaje de administradores de fondos que superaron su índice de referencia aumentó a 60%, mostraron los datos de BofA.

Nota Original:Apple Cements Status as the Only Stock That Matters for Managers

©2020 Bloomberg L.P.