Amador Mohedano lanza un claro mensaje a Rocío Carrasco: "Que se anime, que la vida son tres días"

MADRID, 5 (CHANCE)



Amador Mohedano ha viajado a Madrid para reaparecer en televisión concediendo una entrevista a "Viva la vida" en la que ha hablado de los diferentes frentes que rodean a su sobrina, Rocío Carrasco, últimamente. Y es que el ex marido de Rosa Benito no ha dudado en hablar de la elevada cantidad que la joven debe a Hacienda, del mensaje que supuestamente mandó a Gloria Camila para propiciar un acercamiento y de su nuela relación con su hija, Rocío Flores.



El hermano de Rocío Jurado, sorprendido, no entiende por qué Rocío tiene deudas económicas con todo lo que heredó tanto de su madre como de su padre, pero no duda en volver a culpar de esta situación al marido de su sobrina, Fidel Albiac: "La ruina de Rocío es él".



Resignado, Amador confiesa que "no veo la posibilidad" de que Rocío llame a la familia para rectificar su actitud y pedir ayuda: "Ojalá sí la hubiera...".



El exmarido de Rosa Benito sostiene que la familia "lo hemos intentado todo" pero no pueden hacer nada para que Rocío se reconcilie con su hija, que a él le encantaría. Y es que, pese a que no tengan relación, Amador confiesa que quiere a su sobrina: "La quiero, es mi sangre también, pero es ella la que no quiere saber nada".



Por ello, el hermano de Rocío Jurado lanza un contundente mensaje a Rocío Carrasco: "Que se anime, la vida son tres días".