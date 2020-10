"Abajo el comunismo" y "Abajo el payaso", gritan cubanos divididos en Miami

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 5 oct (EFE).- Dos cubanos, una mujer y un hombre, protagonizaron este lunes ante los periodistas una discusión verbal con gritos de "abajo el comunismo" y "abajo el payaso" antes de la llegada del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, a la Pequeña Habana de Miami.

El hombre, Domingo Santana, con una pancarta en apoyo de Biden, y la mujer, Sonia Sanmartín, con otra a favor de Donald Trump, el presidente republicano y aspirante a la reelección, se convirtieron en la prueba viviente de la beligerancia de estas elecciones.

La mujer dio gritos en contra del comunismo, llamó "chusma" y "rojo de mierda" al partidario de Biden y le instó a regresar a Cuba, además de decirle que estaba enviado por Raúl Castro y que no le tenía miedo.

Más recatado el simpatizante del exvicepresidente, llamó "payaso" a Trump, como hizo Biden en el primer debate presidencial, y respondió a la partidaria del presidente con las mismas palabras insultantes que ella utilizó.

Ambos eran los únicos que esperaban en la calle a que el exvicepresidente llegara este lunes a un parque de la Pequeña Habana para un acto dirigido a captar el voto de los latinos en general y los cubanos en particular.

Biden realiza este lunes su primera visita a Miami en esta campaña y su primer acto tuvo lugar en un centro cultural haitiano.

El último acto de la visita es una reunión con la comunidad organizada por el canal NBC en la que responderá preguntas del público.

Según una encuesta divulgada este lunes, Joe Biden se mantiene como claro favorito en el condado de Miami-Dade, el más poblado de la disputada Florida, y avanza entre los votantes hispanos, salvo entre los de origen cubano, donde sin embargo acorta distancias.

El que fuera vicepresidente con Barack Obama acumula un 57 % de intención de voto entre el electorado de este condado, donde la victoria es vital para hacerse con el estado.

El presidente Trump registra un 37 % de apoyo, según muestra un sondeo de Bendixen & Amandi International y el diario Miami Herald.

La encuesta fue hecha entre el 1 y el 4 de octubre, es decir tras el primer debate presidencial y de conocerse que Trump contrajo el coronavirus.

Biden está ganando terreno entre los votantes hispanos, que en un 49 % tienen intención de votar por él frente al 43 % que lo hará por el presidente en los comicios del 3 de noviembre.

El mismo sondeo hecho hace un mes mostraba ambos casi empatados entre los latinos.

No es el caso de los votantes de origen cubano, donde el republicano tiene un 61 % de apoyo y Biden un 35%, según la encuesta hecha a 600 votantes y con un margen de error de 4 puntos porcentuales.