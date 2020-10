A un mes de las elecciones en EEUU, documentales exploran el arresto y deportación de inmigrantes

Hace ocho años, dos jóvenes indocumentados hicieron algo impensable: se dejaron detener a propósito por guardias fronterizos en Estados Unidos para infiltrarse en un centro de detención privado en Florida, con la ambiciosa meta de detener las deportaciones desde dentro.

A menos de un mes de unas elecciones en las cuales el presidente estadounidense, Donald Trump, busca su reelección para avanzar en su agenda antinmigratoria, "Los infiltrados" cuenta la "fuga a la inversa" de estos activistas en la televisión pública nacional, PBS.

"Qué libertad, qué poder, qué dignidad deben tener los inmigrantes en este país es una de las preguntas centrales de esta película, y también es una de las preguntas de esta elección", dijo a la AFP el cineasta peruano-estadounidense Alex Rivera, que codirige "Los infiltrados" con su esposa, Cristina Ibarra, estadounidense de origen mexicano.

- "Un Ocean's Eleven de la inmigración" -

"Los derechos de la población indocumentada de Estados Unidos quizás nunca habían sido un tema tan candente o habían estado tan en juego como ahora", sostuvo Rivera, que describe la película como la historia de un gran golpe, "un Ocean's Eleven de la inmigración".

El expresidente demócrata Barack Obama fue llamado "deportador en jefe" debido a los 3,2 millones de inmigrantes que expulsó del país entre 2009 y 2016. Esa política fue "un gran error", dice ahora Joe Biden, su exvicepresidente y rival de Trump en las elecciones.

La mayor cifra anual de deportaciones bajo el gobierno Trump (unos 337.000 en 2018) es aún menor que el récord de Obama (más de 400.000 cada año de 2012 a 2014), según el Pew Research Center.

Trump no cumplió a cabalidad su promesa de construir un muro con México o deportar tres millones de indocumentados -ha expulsado menos de la mitad- pero bajo su gobierno la policía migratoria ICE amplió su poder para detener extranjeros.

Los arrestos en la frontera con México subieron más de 50% en 2019 debido a la llegada de más familias, creció fuertemente la población de indocumentados encarcelados en el país, sobre todo en prisiones privadas, y se impusieron medidas para desalentar el pedido de asilo.

"Los Infiltrados", que también podrá verse hasta el 5 de noviembre en pov.org (Point of View), el programa de PBS para filmes independientes de no ficción, cuenta la historia real de dos integrantes de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, un grupo de "Dreamers" radicales, en base a material documental y recreaciones de lo sucedido dentro del centro de detención del condado de Broward, en Florida.

El objetivo es que el público disfrute "de una buena historia", pero también "que vea un tema conflictivo bajo una nueva luz", con inmigrantes que son "agentes de su propio destino", dijo Ibarra.

"Desde 2012 seguimos viendo injusticias contra el pueblo inmigrante. Ahora las condiciones en los centros de detención son incluso peor por la pandemia" de covid-19, dijo a la AFP uno de los "infiltrados", Marco Saavedra, que hoy tiene 30 años y trabaja en el restaurante mexicano de su familia en el Bronx mientras espera recibir asilo político.

Otro protagonista del filme, el argentino Claudio Rojas, a quienes los "infiltrados" buscaban liberar de prisión, fue nuevamente arrestado tras la presentación de la película en el Festival de Sundance en 2019. Fue deportado a una semana del estreno del filme en Florida.

"Fue horrible (...) Fue como revivir la película pero con nosotros adentro", dijo Ibarra.

- ICE por dentro -

Una serie de seis capítulos divulgada en agosto en Netflix, "Immigration Nation", de los estadounidenses Christina Clusiau y Shaul Schwarz, ofrece a su vez una rara mirada a la maquinaria de deportación de la policía migratoria durante el gobierno de Trump.

Durante dos años y medio, los cineastas obtuvieron un inédito permiso para acompañar a los agentes de ICE en sus arrestos de indocumentados.

Los directores dijeron al New York Times que fueron intimidados por ICE para aplazar la difusión hasta después de los comicios y cortar escenas clave, por ejemplo cuando agentes mienten para entrar a la casa de indocumentados y detenerlos o reciben la orden de arrestar "colaterales" (indocumentados que no son blanco de una orden de detención).

Pero el gobierno no logró su objetivo a raíz del contrato firmado entre ICE y los cineastas antes de la filmación, precisaron.

ICE niega las acusaciones y asegura que solo negoció con los cineastas dentro de los límites del contrato.

Ambos documentales se suman a otros divulgados en los últimos años como "Living Undocumented" (Netflix), con historias de familias que enfrentaban la deportación en 2018, o "Torn Apart: Separated at the border" (HBO), sobre el impacto de la política de Trump de "tolerancia cero" que separó a niños de sus padres sin papeles.

