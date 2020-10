Zverev, finalista del US Open, cae ante Sinner (75º) en octavos de Roland Garros

El alemán Alexander Zverev (7º), finalista del US Open, fue eliminado este domingo en octavos de Roland Garros por el joven italiano de 19 años Jannick Sinner (75º); 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3, que ahora desafiará a Rafael Nadal (2º) por un puesto en semifinales.

Sinner accede por primera vez a los cuartos de un Grand Slam. Será el jugador más joven en esta ronda desde Novak Djokovic en 2006.

Hasta el momento el mejor resultado del prodigio italiano era la segunda ronda del Abierto de Australia, en enero. Sus otras dos apariciones en el cuadro principal de un Grand Slam se saldaron con eliminaciones en el debut, en 2019 y 2020 en el US Open.

Zverev, que había alcanzado los cuartos en París en las dos últimas ediciones, desveló tras el duelo que estaba "muy enfermo" desde su partido de la ronda anterior.

"No podía respirar bien, tenía fiebre también. No estaba en el mejor estado físico. Pienso que tuvo cierto impacto en el partido de hoy, de hecho no tenía que haber jugado. Pero aspiraba a ganarlo en tres sets. Me di cuenta desde el principio que no sería fácil", explicó, añadiendo que tuvo 38°C de fiebre durante la noche.

Sinner necesitó 3 horas y 1 minuto para eliminarlo: "Fue duro, a veces entrenamos juntos en Mónaco, nos conocemos. Sabía que sería un partido largo y difícil".

Como es habitual, el italiano golpeó fuerte (39 ganadores y 56 errores directos). Además estuvo mejor en los intercambios, cuanto más largos, más ganaba. Tampoco dudó en subir a la red con eficacia, 21 puntos ganados de 29.

"Incluso en el tercer set no jugué mal. Intenté seguir concentrado a pesar de perderlo", dijo.

Será el primer jugador en cuartos de Roland Garros en su primera participación desde Nadal en 2005, año del primero de sus 12 títulos.

El italiano desafiará ahora a la leyenda de la tierra batida.

