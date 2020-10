Venezuela.- El 'chavismo' acusa a EEUU de pagar 51.000 dólares a diputados para que no participen en las elecciones

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El 'chavismo' ha denunciado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha depositando 51.000 dólares (unos 43.500 euros) en cuentas de diputados venezolanos de extrema derecha para que no participen en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.



"Nosotros vamos a publicar la lista de esos diputados", ha afirmado el jefe de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez, "Antes eran más cautelosos. Antes eran criminales que actuaban al amparo de la noche. Ahora con el mayor descaro los compraron por 51.000 dólares y están las pruebas", ha añadido en declaraciones recogidas por el portal venezolano Últimas Noticias.



Rodríguez ha animado a los periodistas estadounidenses y venezolanos a investigar las cuentas de los diputados que recibieron la suma en dólares. "Pregúntales a algunos diputados que no aceptaron ser comprados", ha instado.



Sobre la presencia de observadores extranjeros en los comicios, Rodríguez ha apuntado que los potenciales observadores ya han respondido sobre su asistencia a los comicios.



El dirigente 'chavista' se ha referido también a las últimas protestas en algunos estados del país y ha argumentado que "hay una sola forma de protesta: la protesta del pueblo que a veces sale a la calle, con constitucional derecho de protestar; nosotros tenemos que acompañar esa protesta y preguntar y buscar mecanismos de solución".



Rodríguez ha subrayado que la protesta es un derecho constitucional y destacó que cuando ellas se producen tienen que atenderse. "A veces no llega el agua por una ineficiencia, una indolencia de un funcionario. A veces el gas no llega porque hubo una situación con el transporte y a lo mejor se puede resolver rápidamente, a lo mejor podemos buscar el apoyo de la Defensoría del Pueblo", ha añadido.



En cuanto a los grupos violentos a los que se ha referido el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Rodríguez ha asegurado que están identificados. "Ya sabemos quiénes son en cada estado. Cuánto les pagan, cómo se llaman, quién es el cabecilla", ha apuntado, al tiempo que ha señalado al dirigente opositor Freddy Guevara, que "está todavía en su obnubilación psicopática y está pensando como psicópata que ahorita sí se va a incendiar la pradera".



En cuanto a un posible adelanto de las elecciones presidenciales que pide parte de la oposición, Rodríguez ha asegurado que los comicios se realizarán en 2025 según lo establecido en la Constitución. "Lo demás es desesperación", ha remachado.