Tottenham Hotspur se queda con los tres puntos frente a Manchester United (6-1)

Tottenham mostró su mejor versión durante el duelo celebrado en el Old Trafford contra United, el cual finalizó con una goleada (6-1). Manchester United llegó al partido con los ánimos reforzados después de ganar a domicilio por un marcador de 3-2 a Brighton and Hove Albion. Respecto al equipo visitante, Tottenham Hotspur no pasó de las tablas con un marcador de 1-1 ante Newcastle United. Después del encuentro, el equipo de los diablos rojos es decimosexto, mientras que Tottenham es quinto tras la finalización del partido.

El encuentro arrancó de forma positiva para el equipo de los diablos rojos, que logró adelantarse en el marcador por medio de un gol desde los 11 metros de Bruno Fernandes instantes después del inicio del duelo, en el minuto 2. Pero posteriormente el conjunto de los 'Spurs' empató con un tanto de Ndombele en el minuto 4. Después, una nueva ocasión incrementó el marcador de los visitantes gracias a un gol de Son Heung-Min en el minuto 7 que establecía el 2-1 para Tottenham. Posteriormente marcó Tottenham Hotspur, aumentando distancias a través de un tanto de Kane en el minuto 31. Sumó otra vez en el minuto 37 el conjunto visitante mediante un nuevo tanto de Son Heung-Min, que conseguía así un doblete, concluyendo el primer periodo con el resultado de 4-1.

El segundo tiempo comenzó de modo inmejorable para Tottenham Hotspur, que aumentó diferencias gracias a un gol de Aurier a los 51 minutos. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo visitante, que se distanció poniendo el 6-1 a través de otro gol desde el punto de penalti de Kane, que completaba de este modo un doblete a los 79 minutos, terminando de esta manera el encuentro con un resultado de 6-1 en el luminoso.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas de United que entraron al partido fueron Fred, Mctominay y Van De Beek en sustitución de Matic, Bruno Fernandes y Greenwood, mientras que los cambios de Tottenham fueron Lucas Moura, Alli y Davies, que entraron para reemplazar a Lamela, Ndombele y Son Heung-Min.

Durante los 90 minutos del partido se vieron un total de cuatro tarjetas. United tuvo que hacer frente a la sanción de Bailly y Shaw con tarjeta amarilla y a la expulsión de Martial con tarjeta roja, mientras que los visitantes sufrieron la sanción de Lamela.

Con esta victoria, Tottenham Hotspur asciende hasta los siete puntos y se coloca en el quinto puesto de la clasificación. Por su parte, Manchester United se mantiene con los tres puntos con los que llegaba a esta jornada de la competición.

En el siguiente partido de la competición, Manchester United jugará contra Newcastle United fuera de casa y Tottenham Hotspur se enfrentará a West Ham en su estadio.