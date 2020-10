Tenis.-Tenis/Roland Garros.- El vendaval Nadal derrota a Korda y avanza a cuartos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha avanzado a cuartos de final de Roland Garros, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar en tres sets al estadounidense Sebastian Korda (6-1, 6-1, 6-2), en un duelo marcado por el viento y en el que firmó su victoria número 97 en el 'grande' parisino.



En una Philippe-Chatrier con techo descubierto y bañada por el sol, aunque con mucho viento, el doce veces campeón en París volvió a exhibir su mejor tenis y confirmó su efectividad tras ganar el primer set en el torneo francés: se llevó el partido las 88 veces que comenzó ganando.



Aun así, el hijo del mítico Petr Korda, finalista de Roland Garros en 1992, buscó la sorpresa en un juego inaugural en el que forzó al de Manacor a defenderse de dos 'breaks' en contra. Solventado el envite, Nadal puso la directa para enlazar cinco juegos ganados. Solo el 5-1, en único punto ganado por Korda con su saque, interrumpió la marcha de un Nadal que cerró el parcial en 37 minutos, beneficiado por los 20 errores no forzados del americano.



También rápido encarriló la segunda manga, que comenzó con una rotura que dictaría la dinámica del parcial. Sin concesiones ni afrontar bolas de 'break' en contra, el balear cerró al resto y en su tercera oportunidad un set que le encaminaba hacia la victoria.



Korda todavía no había dicho su última palabra y forzó a Nadal a no relajarse al romperle su servicio en el primer juego, algo que en esta edición del torneo solo había conseguido hasta el momento, y también en una única ocasión, el bielorruso Egor Gerasimov. Con 2-0 en contra, el manacorí reaccionó para llevarse los seis juegos posteriores y poner fin a la contienda en una hora y 55 minutos.



Ahora, el español ya espera rival, que saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev, número siete del mundo y que busca repetir los cuartos de final de 2018 y 2019, y el italiano Jannik Sinner, número 75 del ranking ATP. En el horizonte, su victoria 100 en París, algo que conseguiría si levanta su 13º trofeo en el 'grande' francés.