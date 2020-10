Rennes sigue líder pese a empatar, ni Marsella ni Lyon despegan

El Rennes, que comenzó el fin de semana como líder de la Ligue 1, seguirá al frente de la clasificación -igualado con el Lille- pese a su empate (2-2) en casa ante el Reims (19º), este domingo en la sexta fecha del campeonato francés.

En el esperado partido que bajó el telón del fútbol francés este fin de semana, Lyon (14º) y Olympique de Marsella (10º) empataron a uno, un resultado que les mantiene en la zona templada de la tabla, lejos de sus ambiciosas aspiraciones de esta temporada.

El Rennes bretón suma 14 puntos (4 victorias y dos empates), los mismos que el Lille, que se impuso horas antes al Estrasburgo (18º) 3-0, pero su mayor número de goles marcados le permite ver desde arriba a los otros 19 equipos del campeonato.

El marroquí Yunis Abdelhamid abrió el marcador para el cuadro visitante (12), antes de que el brasileño Raphinha (25) y Damien Da Silva (37) pusiesen por delante al Rennes.

Boulaye Dia igualó en el minuto 66 y puso así fin a una racha de cuatro victorias seguidas del Rennes, rival del Sevilla en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Precisamente el exsevillista Steven Nzonzi tuvo en su cabeza la victoria del Rennes en el minuto 89, pero su remate se encontró con el poste.

En la carrera por los puestos europeos, el Mónaco (6º) y el Montpellier (5º) perdieron ambos por la mínima ante Brest (10º) y Nimes (12º) respectivamente.

- Empate de Lyon y Marsella -

También se neutralizaron (1-1) Lyon y Marsella, y eso que el cuadro marsellés de André Villas-Boas jugó gran parte del partido con un hombre menos.

El técnico portugués había vaticinado que la crisis esperaba en la puerta para el que perdiese este partido. El empate da un poco de tregua a ambos, pero deberán hacerlo bueno en las próximas fechas.

"Es un buen punto, que debe permitirnos ganar confianza. Estoy contento porque los jugadores han dado todo, hemos reencontrado el espíritu de la pasada temporada", dijo el técnico portugués del Marsella, André Villas-Boas.

Con once contra diez durante más de una hora tras la expulsión de Dimitri Payet (18), dos minutos después de su gol, el Lyon sufrió para materializar su dominio. El poste desvió el balón del brasileño Thiago Mendes (79).

El punto logrado gracias al penal de Houssem Aouar (28) no es suficiente para los hombres de Rudi Garcia, que quedan con 7 puntos después de este quinto partido seguido sin ganar.

"Hemos hecho un buen partido que debíamos haber ganado. No tenemos muchos puntos. Vamos a tener que ganar, aunque no perdemos. No estoy preocupado pero habrá que ser más certero de cara al gol", señaló el técnico del Lyon, Rudi García.

