Perú.- La peruana Paola Alfaro-Mori publica en España su novela 'Los abismos platónicos' de la mano de Rebelión Editorial

02/10/2020 'Los abismos platónicos' de Paola Alfaro-Mori POLITICA ESPAÑA EUROPA MURCIA CULTURA REBELIÓN EDITORIAL



MURCIA, 4 (EUROPA PRESS)



La escritora peruana Paola Alfaro-Mori acaba de publicar en España su novela 'Los abismos platónicos', una historia que mezcla dilemas éticos, sacrificios extremos, secretos y sentimientos exacerbados, en medio de una combinación de temas como la implantación de sistemas políticos radicales, la colonización de otros planetas, la vida bajo cúpulas cerradas y las amenazas a la supervivencia de nuestra especie.



Alfaro-Mori, que es ingeniera forestal de profesión y licenciada en Ciencias Ambientales, ha elegido a la editorial murciana Rebelión Editorial para publicar una novela que arranca hace 700 años, cuando un grupo de idealistas abandonaron el planeta Tierra, alarmados por las amenazas que la Inteligencia Artificial, con sus algoritmos cada vez más poderosos, planteaba para la preservación de la raza humana.



Estos intrépidos viajeros interestelares se establecieron en un planeta que, si bien inhóspito y con un aire irrespirable, les permitió vivir ocultos y les proporcionó los materiales que necesitaban para construir un Domo, debajo del cual pudieron establecer una nueva sociedad.



Con el tiempo, sin embargo, la élite gobernante _una arrogante casta de familias_ decidió instaurar un régimen totalitario basado en el sistema de gobierno ideado por Platón, el filósofo de la antigua Grecia.



Paola Alfaro-Mori, que reside en Lima, tiene entre sus libros de cabecera 'El conde de Montecristo' y 'Los tres mosqueteros' de Alejandro Dumas, los libros sobre piratas de Emilio Salgari, 'Cumbres Borrascosas' de Emily Brontë, y de los autores contemporáneos se siente atraída por Julia Navarro, Santiago Posteguillo, Ann Rice, Isabel Allende, Haruki Murakami.



En cuanto a libros de no ficción, disfrutó leyendo a Yuval Noah Harari, tanto 'Sapiens' como 'Homo Deus'. Precisamente, la autora limeña explica que "las preguntas que plantea Harari en 'Homo Deus' influyeron mucho en mi novela, sobre todo para iniciar y situar la historia".



Y también las ideas de Platón respecto a lo que para él era al sistema ideal de gobierno, que siempre me llamaron la atención porque contienen postulados muy drásticos, que me llevaban a preguntarme cómo sería la vida de las personas bajo un gobierno como ese. "El resultado ha sido una novela algo distópica, como era predecible", añade la autora.



Del mismo modo, como homenaje a Julia Navarro, la novela de 'Los abismos platónicos' se vale en algunos momentos de esos saltos temporales y entre capítulos que la autora maneja con maestría, una forma de disgregar la historia en unas partes que, finalmente, cobran sentido.



En resumen, y como ella misma explica, se trata de "una historia con temas y dilemas que seguramente tendremos que afrontar en el futuro próximo; algo de política, mucho de romance; una trama dinámica, rápida, fluida, fácil de leer; un protagonista con un gran reto, pero también con muchas preguntas internas, sentimientos intensos y un pesado legado que no lo deja ser libre, a pesar de que la búsqueda de la libertad es lo que mueve la historia".



Con más de 15 trabajando en el cuidado de los bosques y en la búsqueda de soluciones a problemas de impacto mundial como es el cambio climático, Alfaro-Mori es autora de artículos científicos, de opinión, y trabajos de investigación, que han sido publicados en diarios peruanos de ámbito nacional y en revistas especializadas.



Actualmente, la autora ya ha comenzado a escribir la que será la segunda parte de esta interesante distopía. Para más información se puede visitar el enlace https://rebelioneditorial.es/producto/los-abismos-platonicos.