Nueva Caledonia vota en referéndum si se independiza de Francia

El territorio de Nueva Caledonia, en el Pacífico, vota este domingo en un segundo referéndum de autodeterminación para elegir si se independiza de Francia.

Los 304 centros de votación abrieron el domingo a las 08H00 (21H00 GMT del sábado).

Los 180.000 electores habilitados podrán votar hasta las 18H00 (07H00 GMT) para decidir si desean que este territorio "obtenga la plena soberanía y acceda a la independencia".

La participación era del 49,40% al mediodía, según la Alta Comisión, o sea de 8 puntos más que en el primer referéndum de 2018.

En muchos colegios electorales de Numea había horas de espera para poder depositar la papeleta en las urnas.

El resultado se conocerá a primeras horas del domingo en París y el presidente francés Emmanuel Macron hablará después.

En este archipiélago rico en níquel situado a 18.000 kilómetros de París, francés desde 1853 y que representa uno de los últimos bastiones de soberanía europea en la zona después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hubo un primer referéndum el 4 de noviembre de 2018 en el que los profranceses ganaron con 56,7% de los votos.

Este referéndum, como el primero, se inscribe en un proceso de descolonización iniciado en 1988 tras varios años de violencia entre los kanak (o canacos), pueblo autóctono, y los caldoches, de origen europeo.

Los enfrentamientos terminaron en una toma de rehenes y un ataque a la gruta de Uvea (Ouvea) en mayo de 1988 con un saldo de 25 muertos.

No se han realizado sondeos, pero los observadores consideran improbable una victoria del "sí". "La mayoría no cambiará", pronostica a la AFP el presidente del gobierno de Caledonia, Thierry Santa. "Todo el mundo sabe que el domingo no habrá cambios. La cuestión será conocer la magnitud de la brecha" entre los dos bandos.

