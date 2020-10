Nacional busca frente al 'Loco' Abreu dar un paso más hacia el título

El entrenador de Boston River, Sebastián Abreu. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 4 oct (EFE).- El Nacional buscará este miércoles dar un paso más hacia el título cuando visite al Boston River, dirigido por el 'Loco' Sebastián Abreu, en la penúltima fecha del Torneo Apertura uruguayo, que comienza este lunes con el Deportivo Maldonado-Danubio.

Los entrenados por Gustavo Munúa llegarán al encuentro pocos días después de vencer 1-3 al Liverpool, resultado que les permitió llegar a la cima de la tabla de posiciones a falta de seis puntos por disputarse.

A diferencia de ese partido, el tricolor esta vez no podrá contar con su portero titular, el panameño Luis Mejía, quien viajará al país centroamericano para defender a su selección en la fecha FIFA.

El técnico tampoco podrá contar con el lateral Agustín Oliveros, único futbolista del medio local convocado por Óscar Washington Tabárez para defender a la celeste en los juegos ante Chile y Ecuador del 8 y 13 de octubre.

Quien sí estará presente una vez más será el delantero argentino Gonzalo Bergessio, goleador absoluto del Apertura tras haber convertido 12 tantos.

También podría ser de la partida el joven Pablo García, quien se encuentra finalizando su recuperación tras sufrir una lesión que lo alejó de los campos de juego por varios partidos.

En el Boston River, Abreu, director técnico y jugador, buscará a pocos días de cumplir 44 años un nuevo tanto para sumar a su lista.

En la pasada jornada, el equipo verdirrojo igualó 2-2 con el Danubio y el 'Loco' convirtió uno de los tantos.

En otro de los encuentros destacados de la fecha, el Peñarol recibirá el martes al Progreso con la probable vuelta de Jonathan Urretaviscaya al once titular.

En delantero, quien estuvo lesionado por más de seis meses, volvió a jugar en el último partido que el carbonero disputó por la Copa Libertadores y ahora podría reaparecer en el torneo local.

Quien es muy probable que no esté es el centrocampista Facundo Pellistri, que en estas horas podría ser transferido a un equipo europeo.

Por otra parte, este lunes el Deportivo Maldonado y el Danubio abrirán la fecha, mientras que dos días después el Rentistas, equipo revelación del torneo, buscará volver a la senda del triunfo tras caer con el Cerro.

Los dirigidos por Alejandro Cappuccio, que esta el año pasado jugaban en Segunda División, se encuentran segundos a dos unidades del Nacional y buscarán una victoria ante el Defensor Sporting para intentar luchar hasta el final por quedarse con la copa.

- Encuentros de la 15ª jornada del Torneo Apertura:

05.10: Deportivo Maldonado-Danubio

06.10: River Plate-Plaza Colonia, Montevideo Wanderers-Fénix, Peñarol-Progreso

07.10: Rentistas-Defensor Sporting, Cerro Largo-Cerro, Montevideo City Torque-Liverpool, Boston River-Nacional.