Nacho Vidal, pillado por la policía circulando sin puntos y de forma temeraria por Valencia

MADRID, 4 (CHANCE)



Nacho Vidal ha vuelto a protagonizar un nuevo escándalo con la policía y es que parece ser que el actor porno no está en su mejor momento porque cuando todavía no ha salido de una polémica, se ve implicada en otra.



Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía sorprendieron en la tarde de este sábado al actor porno Nacho Vidal por estar presuntamente conduciendo de forma temeraria y sin puntos en el carnet de conducir en la ciudad de Valencia, según han informado a Europa Press fuentes policiales que no han precisado si éste ha sido detenido.



Sobre las 18:30 horas un agente de la Policía Nacional fuera de servicio observó en la calle Alicante a un coche que circulaba en zigzag de un lado a otro de la calzada por lo que dio aviso a la sala del 091 y decidió seguir al vehículo mientras iba dando indicaciones del recorrido.



A la altura de la calle Ausiàs March, dos coches de la Policía Nacional interceptaron al vehículo del que descendió el actor que, según fuentes policiales, tenía presuntamente las pupilas dilatadas, no se mantenía en pie y manifestaba incoherencias. Además se comprobó que circulaba sin puntos en el carnet. Los agentes de la Policía Nacional avisaron a Policía Local para que se hicieran cargo del incidente y a una ambulancia, que condujo a Vidal al Hospital la Fe para ser examinado mientras era custodiado por los agentes.