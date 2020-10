Motociclismo.-Ana Carrasco: "Lo más difícil fue llegar, campeones del mundo no hay tantos"

16/09/2020 Ana Carrasco ríe en un momento del documental 'Ride your dream' DEPORTES RAKUTEN TV



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La española Ana Carrasco tiene claro que en su caso lo "más difícil" fue el poder consagrarse en el Mundial de Superbikes porque "pilotos rápidos y que ganen carreras hay muchos, pero campeones del mundo no tantos", y aunque no duda en que ya ha cumplido "el sueño" de su "vida", sigue peleando por otros como la posibilidad de correr en MotoGP o en la máxima categoría de SBK.



"En mi caso sí que es verdad que me costó tanto llegar que creo que ha sido lo más difícil, por cómo ha sido mi carrera, el ser campeona ha sido lo más complicado", expresó Carrasco en una entrevista a Europa Press en relación a su histórico título en Supersport 300 del que el pasado miércoles 30 de septiembre se cumplieron dos años y con motivo del estreno del documental sobre su figura en 'Rakuten TV'.



La murciana reconoce que, "conforme pasa el tiempo" de aquel hito, le da "más" valor. "Me habría encantado poder repetirlo porque es difícil ganar uno, pero mucho más difícil repetir y me veía este año con opciones de hacerlo. Ahora, si sigo trabajando y creciendo cada año seguramente tendré la oportunidad de algún día de poder repetirlo", deseó.



Esa conquista, la primera de una mujer en el mundo del motociclismo de velocidad, puede que ayudase a que en el 'paddock' se la viese "un poco" de manera diferente, aunque aclara que ella se ha sentido "muy respetada siempre". "Si eres rápida y consigues buenos resultados todo el mundo te respeta, pero campeones del mundo hay pocos", admitió.



"Si entras en ese pequeño número (de campeones mundiales), todo el mundo te mira diferente. Pilotos rápidos y que ganan carreras hay muchos, pero que hayan ganado un Mundial no hay tantos. Fue un respaldo y después la gente te respeta más todavía", aseguró la piloto de Kawasaki.



De todos modos, Carrasco no olvida que "volver a ganar es más difícil", pero ahora se ve con opciones de hacerlo de nuevo. "Ahora cuento con un apoyo diferente, más medios y un equipo que me da material competitivo y la capacidad de luchar por otro. Ganar un Mundial depende de muchos factores, pero ahora tengo las armas para poder conseguirlo", recalcó.



Y pese a ese éxito, no se considera ni pionera ni referente. "No siento que ninguna de las dos, compito e intento conseguir mis objetivos como piloto. Está claro que todo lo que consiga ayuda a que crezca el tema de la mujer en el motociclismo y haya más oportunidades para otras", advirtió.



"Lo importante es que se les dé oportunidades y medios para coger el nivel y la experiencia para poder llegar con nivel al Mundial. Ahora somos tres (María Herrera y Beatriz Neila), que somos más o menos de la misma generación, y espero que en la siguiente haya más chicas y sobre todo que se les dé oportunidad para llegar algún día", aseveró



Esta temporada se ha acabado ya para la española por la lesión vertebral que sufrió tras una caída en un test en Estoril a principios de septiembre. "Estoy bastante mejor, descansando y recuperándome", indicó la de Cehegín, que "no" se asustó en el momento del percance, aunque no recuerda "nada desde la caída hasta el hospital".



"TENGO MÁS, PERO EL SUEÑO DE MI VIDA YA LO HE CUMPLIDO"



"Cuando lo recuerdo ya sabía que me había hecho daño y sí que es verdad que las lesiones de espalda asustan más que el resto, pero no pasé miedo en ningún momento", apuntó la española, que en sus redes sociales puso una foto de su operación que le dejó una impactante cicatriz en la espalda. "Me la esperaba un poco más pequeña, pero hay que cogerle cariño como a las demás", comentó entre risas.



La española ha tenido que volver a parar después de hacerlo ya por la pandemia del coronavirus, aunque en aquel momento no se le hizo "largo" porque pudo seguir entrenando en casa. En cambio, ahora se le hará "mucho más difícil" porque debe estar "en reposo prácticamente todo el día". "Las primeras semanas es lo que más me va a costar, pero cuando pueda hacer la rehabilitación y trabajar con el fisio se me hará un poco más llevadero", remarcó.



"Opciones teníamos todas", confesó sobre sus opciones de haber podido pelear por el título en una temporada en la que ganó una carrera en Portugal y donde había sido la líder en dos ocasiones. "Estaba cerca en puntos después de Aragón y queríamos tener la opción de llegar al menos a la última carrera luchando por el campeonato", detalló. "Acabar así no es lo que esperaba, pero dentro de lo malo, la temporada estaba prácticamente acabada y creo que he tenido suerte de tener la lesión ahora porque tengo mucho tiempo para recuperarme y volver al cien por cien", agregó la murciana.



El pasado 17 de septiembre se estrenó su documental en 'Rakuten TV', disponible de forma gratuita y en exclusiva en la plataforma. "La verdad es que no, nunca se me había pasado por la cabeza tener un documental sobre mí. Me hace ilusión y estoy agradecida a 'Rakuten' por la oportunidad y experiencia que hemos vivido", declaró.



"La Ana de verdad", resaltó preguntada por lo que se puede ver en el documental. "Cuando me lo paso bien, cuando estoy con mis amigos, la Ana que trabaja y la que se enfada cuando los resultados no salen como quiero. Es mucho más sobre mi forma de ser", puntualizó la española, a la que se le hizo "un poco raro" sobre todo llevar "un micrófono todo el día". "Estás muy pendiente de no 'cagarla' mucho, pero al final 'Rakuten' se adaptó muy bien al equipo. Hubo un punto en el que daba igual que estuviesen y éramos cien por cien nosotros", detalló.



El documental se titula 'Ride your Dream' ('Pilota tu sueño). "El de mi vida ya lo he cumplido, pero claro que tengo muchos más", afirmó. "Tengo el objetivo de volver a ser campeona lo antes posible y de cara al futuro es importante saber que tengo que seguir aprendiendo", manifestó.



"LO QUE HACE VALENTINO POCOS PUEDEN HACERLO"



Para el futuro, "en cuatro, cinco o seis años", le gustaría estar bien en MotoGP o en la máxima categoría de SBK, de la que se ve "más cerca". "Cualquiera de las dos ya sería cumplir un sueño", destacó. "Si me espera cinco o seis años puede que sí", respondió entre risas sobre lo bonito que sería pilotar junto a un Valentino Rossi que correrá también en 2021.



"Lo que hace pocos pilotos pueden hacerlo, no creo que esté compitiendo con 40 años, así que tengo que aprovechar muy bien los próximos años ahora que soy joven y luego seguir dentro del mundo del motociclismo pero de otra manera", prosiguió sobre el italiano, un de sus referentes junto a Casey Stoner o Jorge Lorenzo.



Finalmente, de cara a 2021, cree que todavía "es pronto" para hablar de si dará el salto a Supersport 600 o se quedará en su actual categoría. "Estábamos esperando un poco a ver cómo acababa el Mundial y ahora con la lesión está todo un poco y hace falta un poco más de tiempo. Mi intención es volver y hacerlo para ser competitiva e intentar ganar. Tomaré la decisión más correcta para volver a ser la Ana que era", sentenció la murciana, que sí que tiene claro que quiere seguir con Kawasaki, "clave" de sus éxitos.