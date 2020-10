México.- López Obrador cifra en más de un millón las víctimas de la violencia en México en 15 años

04/10/2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO PRESIDENCIA DE MÉXICO



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que en los últimos 15 años más de un millón de personas han sido víctimas de la violencia en el país y ha prometido que se hará justicia durante un encuentro con familiares de las víctimas como LeBarón, Miller y Langford.



"Se calcula que sólo en los 15 años recientes hay más de un millón de personas afectadas por la violencia en el país", ha declarado López Obrador, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.



"Vamos a conocer la verdad y se tiene que castigar a los responsables, porque nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie, nuestro único amo es el pueblo de México", ha añadido al referirse en concreto al caso de la localidad Bavispe, donde nueve miembros de una familia mormona fueron asesinados el 4 de noviembre de 2019.



El mandatario ha destacado que trabajan de forma coordinada todos los integrantes del gabinete de seguridad, además de la Fiscalía General de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los jueces actúen conforme a derecho cuando se presenten elementos con pruebas fehacientes y así se pueda procesar a los responsables con legalidad.



En el caso de los 34 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, López Obrador ha recordado que se reúne cada dos o tres meses con las familias. "Hemos avanzado en conocer lo que sucedió, porque ahí, y eso nunca lo haríamos nosotros, se fabricó una llamada verdad histórica. Por razones políticas se fraguó, se inventó lo que había sucedido y se permitió una especie de pacto de silencio para que los involucrados no hablaran", ha reprochado.



También mantiene diálogo directo con familiares de los menores de entre cinco meses y cinco años de edad que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Allí murieron 49 niños y 106 resultaron heridos, pero en un primer proceso no se condenó a nadie. La presión popular propició que se condenara a 19 encausados.