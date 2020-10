México.- El Gobierno se mantiene en no pedir disculpas a México por la conquista y llama a "trabajar conjuntamente"

01/12/2018 El Rey asiste a la ceremonia de transmisión del mando del Poder Ejecutivo Federal al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador POLITICA Casa Real



El Gobierno español no ha variado su posición respecto a la petición del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que España pida disculpas por los abusos de la conquista aunque insiste en que quiere trabajar con México para seguir profundizando en las relaciones.



Después de que López Obrador retomase el asunto esta semana, afirmando que no descarta "un cambio de actitud" por parte de España, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación consultadas por Europa Press han recordado el comunicado que el Gobierno emitió en marzo de 2019, con motivo de la carta que López Obrador remitió al Rey.



El comunicado lamentaba "profundamente" que se hubiera publicado la carta y rechazaba "con toda firmeza" su contenido. "Reiteramos que la Historia no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas", han señalado las fuentes, utilizando la misma expresión que en el comunicado de hace un año y medio.



Exteriores subraya además que "los pueblos mexicano y español han sabido leer siempre su pasado y herencia comunes con perspectiva constructiva y proyección de futuro" e insiste en que tiene la "mejor disposición para dialogar y trabajar conjuntamente con el Gobierno de México" para intensificar una relaciones de cooperación y amistad que son "profundas" y también para afrontar "los muchos retos" que comparten ambos países.



Sin embargo, la tensión por este asunto se dio por cerrada unos meses después, en junio, con un viaje de Irene Lozano, entonces secretaria de Estado de España Global, a México para conmemorar el 80 aniversario del exilio republicano español en el país.



Fue el primer encuentro de López Obrador con un alto cargo español desde el rifirrafe, en un acto sin alusiones a aquella carta pero sí a la historia en común de ambos países, en especial por parte de Lozano. "Que viva España, que viva el exilio, que vivan los refugiados españoles, que viva México", dijo entonces López Obrador.



El pasado mes de junio, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, hizo una 'visita virtual' a México y trató con la secretaria de Cultura mexicana, Alejandra Frausto, distintos actos relacionados con la independencia de México, que se cumplen en 2021, y con los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a su territorio, que se cumplieron en 2019.



Según informó la Secretaría de Cultura mexicana, hablaron de la exposición 'Los Olmecas y las culturas del Golfo de México', que será presentada en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid tras pasar por París entre octubre de 2020 y octubre de 2021.



Otros proyectos en estudio son la reproducción en 3D del Calmécac (escuela de la élite) de Tenochtitlán, que se encuentra en el Centro Cultural de España en Ciudad de México, así como la investigación sobre los restos del navío de Nuestra Señora del Juncal y del inventario y diagnóstico del patrimonio cultural sumergido en la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro en el Estado mexicano de Quintana Roo.