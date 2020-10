María Castro y José Manuel Villalba presentan a su hija Olivia

04/10/2020 MARÍA CASTRO Y JOSÉ MANUEL VILLALBA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Tras hacer público durante el confinamiento su segundo embarazo, María Castro ya ha salido del hospital donde ha dado a luz a su segunda hija. Lo ha hecho acompañada de su marido, uno de los principales pilares de su vida, que no la ha dejado sola en ningún momento y ha estado preocupándose por ellas en todo momento. Los dos salían de la clínica derrochando complicidad y con una sonrisa de oreja a oreja que demostraba el momento tan feliz por el que están pasando.



"Felices, yo creo que recibir a un niño al mundo es un tesoro, es una alegría y cuando viene todo bien pues no se puede pedir más. Luego si te vas con más o menos secuelas, o te vas más o menos dolorida o no duermes es secundario. Además, estábamos justo donde la uci de neonatos y pensar que el papel podía ser otro en cualquier situación pues la verdad es que agradeces a quién este ahí vigilando por nosotros" confesaba la pareja nada más salir del hospital con su hija Olivia en brazos.



En cuanto a la elección del nombre, María ha confesado que: "A mi Olivia ya me gustaba en el primer embarazo, pero nos decidimos por Maya. Nos gusta mucho porque Olivia vine del árbol de olivo, de la paz y Olivia viene a poner paz en el mundo y cómo de esto nunca sobra* también le dimos a elegir a la hermana".



Maia estaba deseando que sus padres volviesen a casa con su hermanita y es que María está segura de que va a ser súper protectora con ella: "Ella es muy madraza y se va a meter en todo y a veces de más, porque le gusta llevar las riendas. Yo creo que le va a preocupar, porque ella es muy prudente, que alguien se acerque mucho y se quite la mascarilla, o que griten, o que le molesten. Creo que va a ser más exceso de responsabilidad. Pero los niños son una sorpresa. Estaremos pendientes".