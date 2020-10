LISTA DEPORTES

Domingo 4 de octubre de 2020

FÚTBOL

ESPAÑA-LIGA

BARCELONA - El Barcelona recibe al Sevilla, un choque de equipos que ganaron sus primeros dos partidos de La Liga de España. El reinante campeón Real Madrid derrota de visita 2-0 al Levante. 700 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

INGLATERRA-LIGA

MANCHESTER, Inglaterra - Tottenham despedaza 6-1 al Manchester United, dejando en evidencia el endeble andamiaje defensivo del equipo de Ole Gunnar Solskjaer al propinarles su peor derrota como local en la Liga Premier. Por Rob Harris. 450 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ITALIA-LIGA

MILÁN - El Inter de Milán cede sus primeros puntos de la temporada al llevarse un empate 1-1 de su visita a la Lazio, en un partido de la liga italiana en el que ambos equipos acabaron con 10 puntos. Juventus debe medirse más tarde con el Napoli, pero el equipo de Gennaro Gattuso no ha salido de Nápoles tras los positivos por coronavirus de dos de sus jugadores. Por Daniella Matar. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ALEMANIA-LIGA

BERLÍN - Al compás del póker de goles de Robert Lewandowski, el Bayern Múnich supera 4-3 al Hertha Berlín en un dramático partido de la Bundesliga. Por Ciarán Fahey. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MEXICO-LIGA

CIUDAD DE MÉXICO - Toluca rompe una cadena de seis partidos sin triunfos al imponerse 2-0 sobre Cruz Azul, en la sorpresa de la 13ra fecha del torneo Apertura mexicano. Por Carlos Rodríguez. 500 palabras. ENVIADO.

TENIS

FRANCIA

PARÍS - En un domingo de sorpresas en el cuadro femenino del otoñal Abierto de Francia, la adolescente polaca Iga Swiatek se cobró revancha. Y Nadia Podoroska se convirtió en la primera argentina en los cuartos de final desde 2004. Pero fue una jornada habitual para Rafael Nadal, instalándose por 14ta ocasión en la ronda de cuartos de una arcilla roja de París que, ahora mismo ya debe circular en sus venas. Por John Leicester. 800 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

—FRANCIA-VIRUS: Alexander Zverev admite que no se sentía bien durante su encuentro de la cuarta ronda ante Jannik Sinner y se queja de una ligera fiebre y falta de aire. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BALONCESTO

NBA-FINAL

LAKE BUENA VISTA, Florida - Para los Lakers de Los Ángeles, el objetivo es cristalino: dos victorias más y serán campeones de la NBA. Para el Miami de Heat se trata de ganar para reanimar sus opciones. El tercer duelo de las Finales de la NBA se disputa la noche del domingo. Por Tim Reynolds. 400 palabras. AP Fotos. Editores: partido comienza a las 2330 GMT.

CICLISMO

GIRO

AGRIGENTO, Sicilia - Para su séptima victoria de etapa en el Giro de Italia, Diego Ulissi le gana el mejor sprinter, en un cierre que estaba hecho a la medida del tres veces campeón mundial Peter Sagan. Con la colaboración perfecta de Valerio Conti, su compañero del equipo UAE-Team Emirates, Ulissi supera a Sagan en el corto ascenso del embalaje final de la segunda etapa, por los intactos templos griegos de Agrigento. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

—LIEJA-BASTOÑA-LIEJA: El subcampeón del Tour de Francia Primož Roglič gana la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, después de que su rival Julian Alaphilippe celebró demasiado pronto. 250 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

NFL

NASHVILLE, Tennessee - Otro jugador y otro integrante del personal de los Titans de Tennessee dan positivo por coronavirus, mientras que en el resto de la NFL no hubo ningún nuevo caso positivo el domingo, informa a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. Llegan a 20 casos en los Titans. El juego Chiefs-Patriots se pospone para el lunes en la noche. Por Teresa M. Walker. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Partidos hoy en la NFL (hora del Este en EEUU)

Arizona en Carolina, 1 p.m.

Jacksonville en Cincinnati, 1 p.m.

Cleveland en Dallas, 1 p.m.

Nueva Orleáns en Detroit, 1 p.m.

Minnesota en Houston, 1 p.m.

Seattle en Miami, 1 p.m.

L.A. Chargers en Tampa Bay, 1 p.m.

Baltimore en Washington, 1 p.m.

N.Y. Giants en L.A. Rams, 4:05 p.m.

Buffalo en Las Vegas, 4:25 p.m.

Indianápolis en Chicago, 4:25 p.m.

Filadelfia en San Francisco, 8:20 p.m.

BÉISBOL

SIN DESCANSO

NUEVA YORK - Con el cambio a las burbujas por el resto de la postemporada, las Grandes Ligas eliminó los días de descanso en las series divisionales y de campeonato de liga, lo que forzará a los equipos a usar pitchers de menor jerarquía y quizás relevistas. Por Ronald Blum. 400 palabras. Editores: previsto para las 0100 GMT.

