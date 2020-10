La uruguaya Gabriela Hearst se estrena en la pasarela de París junto a Leiva

Una modelo luce un diseño de la colección Primavera-Verano 2021 de la uruguaya Gabriela Hearst durante el pase celebrado hoy domingo en la Escuela de Bellas Artes de París, dentro de la Semana de la Moda de París. EFE/Gabriela Hearst

París, 4 oct (EFE).- La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst se estrenó este domingo en la pasarela parisina con su colección primavera-verano 2021, "Sueños de madres y abuelas", que presentó en el claustro de la Escuela de Bellas Artes de la capital francesa, acompañada por la voz en directo del cantante español Leiva.

Hearst, que creció en un rancho en Santa Isabel en Paysandú rodeada de caballos y ovejas, donde el lujo significaba crear productos artesanos concebidos para durar, lanzó su marca en Nueva York en 2015 con la que sigue honrando este mismo principio familiar.

La uruguaya presentó una línea sobria y elegante, dos rasgos distintivos de su marca, en la que abundaron los estilismos monocromáticos, bien en un inmaculado blanco o en un impoluto negro, como un conjunto de falda a media pierna y cazadora de napa masculina, un vestido también en piel con mangas globo o un traje de chaqueta ajustado en la cintura y con falda hasta los tobillos.

Destacaron también sus vestidos minimalistas con escote pronunciado y de corte ligero, que se adaptan al cuerpo sin marcar, sus vestidos camisa, pero también propuestas más coloristas como faldas de punto, abrigos de seda, y unos espectaculares modelos con escote "V" y estampado geométrico en punto hasta los pies.

Ese espíritu rural y ranchero, adaptado a la vida urbana con sencillez y elegancia, se vio especialmente en los últimos estilismos, con ponchos que se vistieron como capas, cinturones con grandes hebillas tipo vaquero, y un amplísimo abrigo en poncho hasta los pies.

"Para todo diseñador desfilar en París es un sueño. Nosotros somos una marca neoyorquina, nos encanta Nueva York, pero cuando empezamos a ver la logística, por el contexto de la pandemia pero también en términos ecológicos, vimos que tenía más sentido mostrar la colección en París", explicó Hearst en una entrevista a la Federación de la Moda y la Alta Costura, organizadora del evento.

La creadora, que fabrica sus prendas en Italia, explicó que al contexto sanitario se le añadió una dificultad más en esta colección pues todas las prendas estuvieron íntegramente creadas a mano.

"No quería frenar nuestro desarrollo creativo por el contexto", explicó.

PREOCUPACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Hearst señaló que la pandemia de coronavirus ha mostrado que se pueden producir cambios rápidos en el comportamiento humano, y que esto debería ser un estimulante para demostrar que "podemos cambiar también nuestro impacto ecológico en el mundo".

Muy comprometida con los principios de la sostenibilidad y la durabilidad desde la creación de su firma, Hearst resaltó que ella no trabaja con tendencias, sino que se centra en el estilo y la elegancia.

"Lo que realmente me gusta es tratar de crear ropa que podrás llevar el resto de tu vida", dijo Hearst, cuya cultura de la vestimenta desde pequeña refleja los valores de sus padres: "Mi madre tenía muy poca ropa pero estaba muy bien hecha".

Ha afianzado además su impulso ecologista asociándose para esta ocasión con el proyecto peruano "Madre de Dios", que busca compensar la huella de dióxido de carbono de su desfile respaldando a esta ONG, implicada en proyectos sostenibles en Perú.

La uruguaya ha sido una de los pocos diseñadores que ha optado por un desfile presencial en esta Semana de la Moda de París, que llega a su fin el próximo martes con las pasarelas de Chanel y Louis Vuitton. La mayoría de las presentaciones y eventos han tenido lugar a puerta cerrada o de manera virtual.

El evento contó con la presencia del cantante Leiva, que entre 2001 y 2011 formó parte de la banda de rock Pereza, y desde entonces trabaja en solitario.

La diseñadora y él, unidos por una estrecha amistad, han colaborado previamente en la creación de una colección y en el vestuario del cantante para sus conciertos. Leiva no ha dudado en viajar hasta Nueva York en otras ocasiones para seguir sus desfiles desde la primera fila o cantar en la inauguración de su tienda.

María D. Valderrama