La keniana Kosgei y el etíope Kitata dominan en una maratón de Londres marcada por la lluvia

Por Mitch Phillips

LONDRES, 4 oct (Reuters) - La keniana Brigid Kosgei, poseedora del récord mundial de maratón, consiguió la victoria en la Maratón de Londres este domingo al terminar en dos horas, 18 minutos y 58 segundos, superando a sus rivales en un circuito desconocido de varias vueltas bajo una lluvia incesante.

Corriendo su primer maratón desde que estableció el récord mundial de 2 horas, 14 minutos y 4 segundos en Chicago hace un año, Kosgei se mantuvo junto a su compatriota Ruth Chepngetich durante los primeros 20 kilómetros, para posteriormente adelantarse y establecer una ventaja de unos 50 metros en un par de minutos.

Kosgei corrió con energía durante el resto de la carrera, con la americana Sara Hall marcando un final increíble al arrebatarle el segundo lugar a la campeona mundial Chepngetich en 2 horas, 22 minutos y 1 segundos frente a las 2 horas, 22 minutos y 5 segundos de la keniana.

La carrera, originalmente pospuesta desde abril debido a la pandemia de COVID-19, se desarrolló en un recorrido vallado durante 19,8 vueltas, una "biosfera segura y controlada" alrededor de St James's Park, con la línea de meta en el tradicional The Mall.

CARRERA MASCULINA

El etíope Shura Kitata superó al keniano Vincent Kipchumba y se llevó la victoria el domingo mientras un atónito poseedor del récord mundial de la maratón, Eliud Kipchoge, se desvanecía al término de la carrera y sufría su primera derrota desde 2013.

Bajo unas condiciones frías y húmedas, Kitata, de 24 años de edad, se impuso en los últimos metros y adelantó por un segundo a Kipchumba en unas dos horas, 5 minutos y 41 segundos relativamente lentas.

El etíope Sisay Lemma fue tercero con 2 horas, 5 minutos y 35 segundos, con Kipchoge, el gran favorito, que en su última carrera hace un año se convirtió en el único hombre que rompió la marca de las dos horas de distancia, terminando octavo con dos horas, 6 minutos y 49 segundos tras sufrir un calambre y un bloqueo de oído.

En ausencia del lesionado Kenenisa Bekele, se esperaba que Kipchoge levantara una quinta corona londinense, pero nunca fue capaz de imponer su velocidad habitual bajo la incesante y fría lluvia del domingo.

Los etíopes Lemma y Tamirat Tola, ambos con gorros deportivos de lana para evitar el frío, comenzaron a apretar, quizás, cuando se dieron cuenta que Kipchoge tenía dificultades.

Y tenían razón. El favorito, cuya cara nunca suele dar indicios de sufrimiento, mostraba un gesto de dolor.

En un momento dado, los corredores en cabeza hicieron un kilómetro y medio en cinco minutos, un trote para deportistas de élite. Después, en algo que no se había visto antes en toda su carrera, Kipchoge, de 35 años, se hundió, quedándose alejado del grupo de seis a poco más de tres millas por terminar.

A medida que el ritmo se aceleraba, el grupo se redujo a tres, hombro con hombro, cuando entraron en The Mall en un final más parecido a una carrera de 800 metros que a una maratón. Kipchumba parecía que iba a lograrlo, pero Kitata luchó magníficamente para finalmente cruzar antes la línea de meta.

Kitata, que terminó segundo en Londres en 2018, agradeció a su compatriota desaparecido en la victoria. "Kenenisa Bekele me ayudó en esta carrera y me aconsejó cómo correr", dijo. "Me entrené para el mismo recorrido y estoy muy contento de haber ganado".

Kipchoge, que había ganado 12 de sus 13 maratones anteriores, dijo:

"Estoy muy decepcionado, tuve un problema con mi oído derecho después de que se me bloqueara, y luego me entró un calambre y tuve problemas con mi cadera en los últimos 15 km", dijo.

Aunque no hubo un evento masivo este año, alrededor de 40.000 personas corrieron la misma distancia desde otros lugares a su elección el mismo día. Recibirán medallas oficiales y recaudarán millones de libras para las organizaciones benéficas afectadas por la cancelación de la carrera de abril.

