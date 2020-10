La asombrosa llegada de Alina, de la trama Mainat, a Madrid abrazada a su cocodrilo

04/10/2020 ALINA. MADRID, 4 (CHANCE) Desde que salió a la luz el caso de Josep Maria Mainat todo nos ha parecido cuanto menos surrealista y es que todavía no damos crédito a las informaciones que hay vertidas sobre el productor de televisión y mucho menos, lo que vivimos en directo el viernes por la mañana. Recordemos. Alina, pareja de un escort al que había contratado Ángela, llegaba a la casa de Mainat para recoger sus cosas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



Desde que salió a la luz el caso de Josep Maria Mainat todo nos ha parecido cuanto menos surrealista y es que todavía no damos crédito a las informaciones que hay vertidas sobre el productor de televisión y mucho menos, lo que vivimos en directo el viernes por la mañana. Recordemos. Alina, pareja de un escort al que había contratado Ángela, llegaba a la casa de Mainat para recoger sus cosas.



Tras una fuerte discusión con Gabriel, su pareja, éste le metió forzándola dentro de la casa y minutos más tarde la policía llegaba al domicilio llevándoselos a los dos, finalmente, detenidos. Uno por violencia de género y la otra por un presunto hurto.



Este sábado Alina salía de la cárcel y hablaba en directo con Viva la vida y ¡atención! por la noche acudió al Deluxe para hablar abiertamente de lo que había vivido en la casa de Mainat. En menos de 24 horas Alina estuvo en los calabozos y en el Deluxe, cogiéndose un ave a media tarde para llegar a tiempo a Madrid.



Eso sí, su llegada al AVE de Madrid fue de lo más turbulenta posible porque estaba desorientada y no sabía que decir. Lo que más nos llamó la atención es que Alina llegaba con un cocodrilo de peluche cogido en los brazos y no lo soltaba por nada. Quizás un recuerdo de alguien a quién le tiene cariño o simplemente el peluche con el que duerme... El caso es, que como hemos podido ver, el cocodrilo también se sentó con ella mientras se realizó el polígrafo.