José Verdasco, sobre su hijo tras la polémica de Roland Garros: "Está un poco enfadado"

MADRID, 3 (CHANCE)



José Verdasco siempre ha significado para su hijo un pilar fundamental en su vida, apoyándole en todo momento y sin separarse de él cuando este más lo ha necesitado. Tras la polémica surgida en Roland Garros, donde finalmente no dejaron jugar a Fernando Verdasco, el padre del tenista nos ha querido confesar cómo se encuentra su hijo. Y es que esto no sentó nada bien al deportista, quien había estado entrenándose durante muchos meses antes.



"Está un poco enfadado, pero nada más" nos ha confesado José Verdasco sobre el estado de ánimo de su hijo Fernando Verdasco. Algo que fue muy frustrante para el tenista, ya que: "Eso sí, porque después de estar en Paris y estar preparado para jugar pues no le dejaron, la verdad que es lo que hay, hay cosas que son las que son y no se puede hacer nada".



Con lo que sí que está muy contento José y toda la familia es con el próximo nacimiento del segundo hijo de Fernando Verdasco y Ana Boyer. Del que solamente sabemos que será chico, pero no el nombre, y parece ser que los abuelos del pequeño tampoco saben por qué nombre se han decantado los padres: "Si lo supiera, sí te lo diría pero no lo sé la verdad".