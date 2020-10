Inter sigue sin vencer a Gremio y deja a Mineiro aislado como líder en Brasil

El técnico de Internacional, Eduardo Coudet. EFE/ Marcelo Oliveira/Archivo

Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- Internacional empató este sábado 1-1 ante Gremio, con lo que completó más de dos años sin derrotar en Porto Alegre a su tradicional rival de patio, y permitió que Atlético Mineiro se aislara en el liderato del Campeonato Brasileño.

El Inter, comandado por el entrenador argentino Eduardo Coudet, era el único equipo con posibilidades de arrebatar el liderato al Mineiro, que dirige su compatriota Jorge Sampaoli, pero desperdició la oportunidad en el clásico gaúcho por la decimotercera jornada.

El empate estacionó al 'Colorado' de Porto Alegre en el segundo lugar de la clasificación, con 22 puntos y a 2 del Mineiro, que puede ampliar aún más su ventaja el domingo cuando visite en Río de Janeiro al Vasco da Gama, el quinto en la clasificación.

El Inter fue alcanzado en el segundo lugar por el Palmeiras, que este sábado se impuso por 2-1 al Ceará y alcanzó los 22 puntos, pero el mayor número de victorias y el mejor saldo de goles le permiten al club de Porto Alegre mantenerse adelante.

Ambos también pueden ser alcanzados por el Sao Paulo, cuarto en la clasificación con 19 enteros y que el domingo visita al Coritiba, pero, a no ser de que venza por una gran diferencia de goles, el Inter mantendría su segundo lugar.

Pese al buen desempeño del Inter en la Liga este año y a la irregularidad del Gremio, que está decimocuarto con 14 puntos, el empate mantuvo el invicto de más de dos años del club tricolor en el tradicional clásico Gre-Nal entre los dos rivales tradicionales de Porto Alegre.

Inter no derrota a su histórico rival desde septiembre de 2018.

En los dos últimos años ambos clubes se han enfrentado en once oportunidades -seis de las cuales este año incluyendo dos partidos por la Copa Libertadores-, con un saldo de cinco victorias para el Gremio y seis empates (cuatro victorias y dos empates en 2020).

Además, en la Libertadores, en la que quedaron emparejados en el Grupo E, el Gremio lidera la llave con 10 puntos y ya garantizó su clasificación a octavos de final, en tanto que el Inter, segundo con 8 unidades, aún depende de un empate en su último partido para avanzar a la próxima fase.

Gremio, que jugó este sábado en su casa, por poco consigue una nueva victoria sobre su rival tras haber abierto el marcador por intermedio de Pepe, pero Thiago Galhardo, el goleador de la Liga este año, garantizó el empate a poco del final tras un polémico penalti.

El clásico volvió a ser bastante disputado y polémico, con expulsiones (el centrocampista Damián Musto del Inter y el lateral Bruno Cortez del Gremio) e intervenciones del VAR.

Pese a que Inter fue muy superior en el primer tiempo y controló el balón más del 60 %, Gremio revirtió la situación con el tanto anotado por Pepe a los 7 minutos del segundo tiempo.

El conjunto tricolor aprovechó la ventaja para asumir el dominio del partido y tenía la victoria casi embolsada, especialmente tras la expulsión de Musto, pero a 15 minutos del final Bruno Cortez tocó el balón con el brazo dentro del área.

El árbitro inicialmente ignoró la falta, pero fue obligado a consultar el VAR y pitó el penalti, que Galhardo convirtió en gol. Diez minutos después expulsó al mismo Cortez.

En el otro partido de este sábado Palmeiras, que se mantiene como único invicto en la Liga este año, se impuso por 2-1 al Ceará, del técnico Fernando Prass -que fue varios años el portero titular e ídolo del club paulista- y ascendió provisionalmente al tercer lugar de la clasificación.

El club comandado por el exseleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo, jugando en casa, el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, abrió el marcador por intermedio de Raphael Veiga y permitió que Eduardo Brock empatara. Pero a diez minutos de final Willian garantizó la victoria y consolidó al Palmeiras entre los cuatro primeros de la clasificación, que ganan cupos a la Libertadores.

La decimotercera jornada concluirá el domingo con otros siete encuentros: Botafogo-Fluminense, Flamengo-Athletico Paranaense, Coritiba-Sao Paulo, Bahía-Sport, Fortaleza-Atlético Goianiense, Goiás-Santos y Atlético Mineiro-Santos.