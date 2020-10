Guaidó lanza los grupos de lucha por la "libertad y elecciones justas"

El líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 3 oct (EFE).- El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó lanzó este sábado los llamados "Comandos por la Libertad y Elecciones Libres", integrados por personas que se encargarán de explicar que los comicios de diciembre son "un fraude", de apoyar el pueblo en sus protestas y de "luchar" por votaciones presidenciales y parlamentarias "libres, justas y verificables".

"Hoy los Comandos por la Libertad se activan por el futuro de nuestros hijos", afirmó Guaidó, quien, además, precisó que el trabajo de estos grupos también consiste en "convocar a los ciudadanos a participar en la consulta ciudadana", aprobada por la Asamblea y cuya fecha de celebración se desconoce.

El opositor explicó que la consulta, cuyos detalles se esperan en los próximos días, "es una ruta política para lograr el cambio en Venezuela, no un fin en sí mismo".

El lanzamiento de los comandos se realizó durante un encuentro al que asistieron diputados de la Asamblea Nacional, representantes de partidos políticos y organizaciones civiles.

Durante el evento, Guaidó subrayó que los grupos serán los encargados de gestionar y articular las reivindicaciones de la ciudadanía, así como organizar cualquier protesta, para convertir "todas las luchas en una sola".

El anuncio oficial de la creación de los comandos se hizo el pasado 27 de septiembre, cuando avanzó algunas de las tareas de las que se encargarían estos grupos, todas enfocadas a confrontar las políticas del Gobierno presidido por Nicolás Maduro.

En el encuentro, el presidente del Parlamento también instó a "acompañar a los educadores en las protestas que harán en cada rincón del país el lunes, 5 de octubre", de las que se desconocen detalles.

"Protestar con los maestros, es protestar por el futuro del país. Convoco a toda Venezuela a protestar este 5 de octubre con los maestros", reiteró el opositor.

Asimismo, pidió a los venezolanos "convertirse en replicadores del mensaje", pues -aseguró- "la comunicación es fundamental para avanzar en la lucha, para movilizar, para ejercer la mayoría y la presión interna".

Por otra parte, insistió en que "hoy más que nunca la dictadura está sola y débil, así como está derrotado el fraude del 6 de diciembre (elecciones legislativas) que cuenta con el rechazo de los venezolanos, pero también con el de la comunidad internacional".

"No están ganando porque tengan un día más en Miraflores (Presidencia), están perdiendo todos los días. Están derrotados, solos, débiles y sin testaferros porque están presos", insistió.

Además, acusó a Maduro de ser "una amenaza para el continente" debidos a "las vinculaciones que tiene con grupos terroristas y de narcotráfico" y en el país se "están cometiendo crímenes de lesa humanidad".

"Hoy el mundo no puede ser indiferente ante lo que ocurre en Venezuela. Yo me pregunto por ejemplo, ¿dónde está la Carta Interamericana de los Derechos Humanos cuando en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad?, ¿Es letra muerta?", agregó.