Guaidó dice que hace falta unión y presión para sacar a Maduro del poder

Caracas, 4 oct (EFE).- El líder opositor Juan Guaidó aseguró este domingo que hace falta más unión y presión internacional para sacar del poder al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien ve como un presidente ilegítimo al igual que una parte de la comunidad internacional.

"¿Qué nos falta? (para sacar a Maduro del poder) Nos falta es fortalecer la unión y la presión internacional, seguir con la interlocución con las Fuerzas Armadas", dijo Guaidó al término de un encuentro virtual con venezolanos en el exterior que fue transmitido a través de varias redes sociales.

El opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, reiteró que el Gobierno de Maduro lo componen "unos criminales que pretenden mantenerse en el poder a sangre y fuego" y es sostenido por una "pequeña élite" militar que, dijo, se beneficia de ello.

Sin embargo, consideró que desde 2019, cuando se proclamó presidente invocando unos artículos constitucionales, se ha construido "una inmensa mayoría" que, aunque no ha logrado sacar a Maduro del poder, sí ha "denunciado, resistido, y sobrevivido a toda esta catástrofe".

VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR

Guaidó encabezó un diálogo con venezolanos que forman parte de los 5 millones de emigrantes que ha generado el país en los últimos años, cuando se desató una crisis económica que ha empobrecido a la mayoría de la población.

Entre los participantes estuvieron dos jóvenes, Katerine Fernández y Adrián Lovera, quienes contaron sus experiencias desde que se mudaron a España en búsqueda de trabajo y de condiciones de vida que no encontraron en Venezuela.

Lovera preguntó a Guaidó cuál sería el mecanismo para los venezolanos que quieran regresar a su país en caso de que el opositor consiga el fin de la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

Guaidó explicó que existe un plan llamado "Vuelve a casa" en el que "se han ido registrando muchos" emigrantes venezolanos, entre ellos numerosos profesionales, "que van a ser requeridos para levantar la economía" del país caribeño, que es hoy 90 % más pequeña que en 2013.

Consultado sobre qué pasará el 5 de enero, cuando debe instalarse por mandato constitucional un nuevo Parlamento, Guaidó no hizo comentarios.

Las elecciones legislativas están previstas para el 6 de diciembre, una contienda en la que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas.

Guaidó, jefe de la Cámara, ha llamado a una consulta popular para expresar el rechazo a esos comicios, aunque todavía no hay fecha fijada de celebración de este proceso.