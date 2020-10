Fútbol/Primera.- (Crónica) El Alavés se estrena ante un triste Athletic y el Cádiz y el Granada firman tablas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Deportivo Alavés sumó su primera victoria en LaLiga Santander 2020-2021 gracias a su ajustada victoria por 1-0 en el derbi ante un triste Athletic Club, mientras que el Granada y el Cádiz firmaron tablas en el derbi y el Osasuna se deshizo del Celta, en partidos correspondientes a la quinta jornada del campeonato.



Mendizorrotza vivió un derbi vasco muy disputado, con pocas ocasiones de gol en ambos lados, aunque más en una segunda parte donde el Alavés fue algo superior a un Athletic Club que no ha arrancado nada bien la temporada y que está en puestos de descenso.



Los de Gaizka Garitano no tuvieron apenas 'mordiente' ofensivo, mientras que los de Pablo Machín, espoleados por la entrada de Lucas Pérez, gozaron de las mejores ocasiones ante Unai Simón, pero su premio no llegó hasta el minuto 74 cuando Rodrigo Ely, que había entrado por el lesionado Laguardia diez minutos antes, cabeceó una falta.



Los locales pudieron sentenciar, pero acabaron sufriendo por la expulsión en los minutos finales de Rubén Duarte, pero el reloj era un rival más para un Athletic que no pudo marcar el gol para al menos arañar un punto.



Por otro lado, en el Ramón de Carranza también hubo derbi andaluz entre el Cádiz y el Granada, que se saldó con empate a un gol tras un atractivo partido con una parte para cada uno y en el que el conjunto granadino acusó algo más su partido de la Liga Europa.



El desgaste en Suecia obligó a Diego Martínez a retocar de nuevo su once, aunque de inicio su equipo no lo notó y se adelantó en el marcador gracias a un gol del capitán Germán Sánchez a la salida de un saque de esquina (minuto 26).



Los visitantes se estrellaron dos veces con el palo en sus mejores minutos, pero el Cádiz también tuvo dos buenas opciones antes del descanso que le animaron tras la reanudación para lograr el empate nada más iniciarse la segunda mitad por medio de Alejo. El partido se abrió, pero Ledesma fue clave para que los locales se quedasen con un punto.



Finalmente, en El Sadar, Osasuna volvió a evidenciar los problemas del Celta lejos de Balaídos tras derrotarle con cierta claridad por 2-0 y sumar su segunda victoria para instalarse en la zona media de la clasificación.



Los de Jagoba Arrasate, más 'fresco' tras no jugar entre semana, fueron superiores a su rival en la primera mitad y se pusieron por delante con un inesperado 'misil' de un excéltico como Roncaglia. El equipo de Óscar García reaccionó y mejoró tras el descanso, pero estuvo espeso arriba y Calleri sentenció a un cuarto de hora del final.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



-Sábado.



Valladolid - Eibar 1-2.



Atlético - Villarreal 0-0.



Elche - Huesca 0-0.



Real Sociedad - Getafe 3-0.



Valencia - Real Betis 0-2.



-Domingo.



Osasuna - Celta 2-0.



Alavés - Athletic Club 1-0.



Levante - Real Madrid 0-1.



Cádiz - Granada 1-1.



FC Barcelona - Sevilla 21.00.