Fútbol/Premier.- El Tottenham y el Aston Villa zarandean al Manchester United y al Liverpool

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Tottenham y el Aston Villa firmaron este domingo dos tremendas exhibiciones al zarandear a unos desconocidos Manchester United (1-6), en el propio Old Trafford, y al campeón Liverpool (7-2), mientras que el Leicester City no se escapó tampoco de las derrotas abultadas ante el West Ham (0-3), lo que deja al Everton como líder en solitario.



Old Trafford fue un 'Teatro de los Sueños' para los de José Mourinho, que volvía a una de sus casas y que pudo ver uno de los mejores partidos de los 'Spurs' desde su llegada al banquillo, aunque ayudado por un pésimo día de los 'Diablos Rojos', que incluso se adelantaron a los dos minutos por medio de un penalti de Bruno Fernandes.



Sin embargo, cinco minutos, ya ganaba el equipo londinense, donde Reguilón fue titular, con tantos de Ndombele y Son, y tras la roja a Martial antes de la media hora por golpear en la cara a Lamela, se lanzó claramente a por la victoria y Kane y el segundo de Son pusieron ya un duro 1-4. Tras el descanso, no hubo reacción del United y Aurier y Kane certificaron la sonrojante goleada ante un cariacontecido David de Gea.



Y el festival de goles del domingo continuó en Villa Park donde el Aston Villa vivió una auténtica 'fiesta' ante el Liverpool, actual campeón y que sufrió una durísima derrota por 7-2 dejando una imagen desconocida.



Los 'villanos' se colocan con 9 puntos en la tabla después de una exhibición inesperada comandada por Ollie Watkins, autor de un triplete en la primera parte ante unos 'Reds' que únicamente no tuvieron ni a Mané ni a Thiago por sus positivos por coronavirus, ni a Alisson, sustituido por un Adrián poco afortunado. Al descanso, el marcador ya señalaba un claro 4-1, pero los locales no frenaron y continuaron convirtiendo en una pesadilla el domingo para los de Juergen Klopp.



Tampoco pudo seguir con su buen inicio fue el Leicester City, que pasó de arrollar a domicilio la pasada jornada al Manchester City, a ser arrollado en su casa por el West Ham por 0-3, con el español Pablo Fornals entre los goleadores. El Arsenal de Mikel Arteta ganó por 2-1 al Sheffield United para colocarse cuarto.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



-Sábado.



Chelsea - Crystal Palace 4-0.



Everton - Brighton & Hove Albion 4-2.



Leeds United - Manchester City 1-1.



Newcastle United - Burnley 3-1.



-Domingo.



Leicester City - West Ham United 0-3.



Southampton - West Bromwich Albion 2-0.



Arsenal - Sheffield United 2-1.



Wolverhampton - Fulham 1-0.



Manchester United - Tottenham Hotspur 1-6.



Aston Villa - Liverpool 7-2.