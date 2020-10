Fútbol.- Ronald Koeman: "Ha sido un partido bastante igualado y el resultado es justo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, recalcó la igualdad que se vio este domingo en el partido ante un "'equipazo'" como el Sevilla y calificó de "justo" el empate a uno, mientras que reconoció que notaron también "un poco el cansancio" del tercer partido en una semana.



"Ha sido un partido bastante igualado entre dos equipos muy buenos. El Sevilla es un 'equipazo', fuerte físicamente y con grandes jugadores. Ha sido un partido muy luchado y que al final pudimos ganarlo, pero el resultado es justo", expresó Koeman a 'Movistar+'.



El neerlandeés reconoció que el rival les presionó "bastante bien". "Hemos salido un par de veces bien, pero el problema ha sido el juego con el balón, que no estuvimos muy acertados y tuvimos pérdidas que hicieron que no entres en el juego que necesitas", indicó.



"Además, era nuestro tercer partido en una semana y notamos un poco el cansancio, al igual que el Sevilla al final del partido. Nos han defendido muy bien y hay que estar muy fino y no lo hemos estado", añadió Koeman, que tenía dudas sobre un posible penalti a Messi en los compases finales y donde recordó que Bono "sacó dos o tres balones".



El preparador culé también señaló que no buscaron en la primera parte "las subidas de Sergi Roberto" porque eligieron "jugar muy por dentro y por momentos faltó profundidad". "Pero creo que las mejores ocasiones las hemos tenido nosotros", reiteró.



Koeman también elogió al central Ronald Araújo, que jugó "muy bien", y a Coutinho. "Como cualquier jugador necesitas ayuda y la confianza del entrenador, pero el jugador también debe demostrar. En sus partidos hasta hoy ha demostrado ser un gran jugador", celebró.



Finalmente, se refirió al parón por selecciones. "Siempre es mejor tener a todos disponibles para preparar el próximo partido contra el Getafe fuera, pero volverán dentro de dos semanas y sólo tendremos dos días. Sabemos que todos tienen ese problema, pero si sacamos conclusiones sobre esta semana estoy contento porque han sido tres partidos contra rivales complicados y 7 puntos", sentenció.