Fútbol.- Julen Lopetegui: "Estoy contento con la personalidad y el carácter del equipo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró contento "con la personalidad y el carácter" que su equipo tuvo este domingo en el empate a un gol en el Camp Nou ante el FC Barcelona, aunque consideró que les faltó algo de acierto ofensivo.



"Quizá el dominio que hemos tenido no lo hemos consolidado ofensivamente y si tú no eres contundente lo puedes terminar pagando porque estos equipos tiene tanta calidad que en cualquier circunstancia te pueden marcar, pero estoy contento con la personalidad y carácter del equipo. Queríamos los tres puntos, pero hemos sumado uno", señaló Lopetegui al micrófono de 'Movistar+'.



El de Asteasu remarcó que tenían "un plan de partido" que lograron llevar a cabo "sabiendo de la dificultades" y lamentó que el Barça les empatase "demasiado pronto". "Quizá eso nos ha hecho daño, pero hemos vuelto a meternos bien en el partido, hemos jugado bien y les hemos apretado bien", remarcó.



"Hemos tenido opciones para hacerle daño, aunque no hemos acertado. Ellos han generado poco, pero cuando dejas a un equipo como el Barça vivo en el último tramo a lo mejor entra el miedo a perder y eso quizá no lo hemos gestionado de la mejor manera posible en esos diez o cinco minutos finales. Pero, en general, el equipo ha hecho un buen partido", sentenció el preparador sevillista.