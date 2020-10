Fútbol.- El Barça saca galones ante el Real Madrid en la Primera Iberdrola y el Atlético empieza con victoria

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona empezó la defensa del título en la Primera Iberdrola de la misma manera arrolladora que la anterior y además lo hizo ante el 'nuevo' Real Madrid, al que arrolló por 0-4 en Valdebebas, en un estreno del campeonato que también dejó la victoria del Atlético de Madrid ante el Espanyol (0-2).



Había mucha expectación por ver el primer duelo en la historia del fútbol femenino entre blaugranas y madridistas, y las primeras fueron bastante superiores, dejando un claro mensaje a su rival de que aún le queda trabajo en su proyecto que también deberá evaluarse en otro escenario diferente porque actualmente las de Lluis Cortés parecen estar escalón y medio por delante del resto de equipos.



La mejor jugadora de las de David Aznar fue su guardameta, una Misa Rodríguez que impidió que el resultado fuera mucho mayor al descanso con varias paradas de mérito a Hansen, Alexia Putellas y Marta Torrejón. No pudo con el lanzamiento de Patri Guijarro, que premió el apabullante dominio visitante, sobre todo en la primera media hora donde no dejó respirar a un Real Madrid al que le costó encontrar a Tere Abelleira y Maite Oroz.



Sin embargo, las locales lograron zafarse algo el dominio de su rival tras el 0-1 y se asomaron mucho más a la portería de Sandra Paños, logrando incluso marcar por medio de Asllani, aunque el tanto fue anulado por una falta de la sueca a la portera alicantina tras rechazar un disparo de Kenti Robles.



El Real Madrid también salió con más ímpetu en la segunda parte, pero el Barça hizo el 0-2, un autogol entre Peter y 'Misa' tras un buen desborde de Hansen, y diez minutos después el 0-3 por medio de Martens. Jennifer Hermoso no faltó a su cita con el gol para cerrar el partido.



Por otro lado, el principal aspirante al trono del FC Barcelona, el Atlético de Madrid, comenzó su andadura en la campaña con victoria, al imponerse por 0-2 al Espanyol, en un buen partido de las de Daniel González y solventado en la primera parte.



Las colchoneras fueron superiores y encontraron la efectividad en los primeros 45 minutos. Tras un aviso de Amanda Sampedro al larguero, la joven Deyna Castellanos hizo el 0-1, con dedicatoria para Virginia Torrecilla, y cuando el conjunto catalán buscaba el descanso para recomponerse, Ludmila da Silva se lo puso cuesta arriba.



Además, la primera jornada también dejó el triunfo a domicilio del Levante, tercero el año pasado, ante el CEDF Logroño. Las 'granotas' acertaron en la segunda parte a remontar el tanto de Olga García, también con dedicatoria para Torrecilla y para la tenista Carla Suárez, con goles de Irene Guerrero y Esther.



El Athletic Club pudo (2-1) con el Deportivo ABANCA, mientras que en cuanto a los recién ascendidos, el Eibar ganó (1-0) al Betis y el Santa Teresa CD empató (1-1) con el Sevilla. También hubo los triunfos a domicilio del Madrid CFF y del Valencia ante el Granadilla Tenerife (0-1) y el Sporting Huelva (1-2), con las 'che' ganando gracias a un tanto en el 90 de Carla Bautista.