El Villarreal ficha al defensa argentino Juan Foyth

El jugador argentino Juan Foyth. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Vila-real (Castellón, España), 4 oct (EFE).- El Villarreal ha hecho oficial el fichaje del defensa argentino Juan Foyth, que jugará esta campaña como cedido en el club castellonense con una opción de compra, no obligatoria, de quince millones de euros a pagar a final de temporada.

Foyth llega para reforzar el centro de la defensa, tras haber intentado el club conseguir su llegada desde el Tottenham Hotspur en el mes de julio, aunque entonces la operación no se pudo cerrar.

Casi dos meses después, el equipo ha vuelto a negociar su fichaje al ver que no entraba en los planes del equipo inglés para esta temporada.

Foyth, de 22 años, es internacional por Argentina y además de como central puede jugar en el lateral derecho.

El jugador se incorporará a los entrenamientos del Villarreal una vez regrese de la convocatoria con la selección de su país y será presentado entonces.