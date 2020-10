El Nápoles no viaja a Turín, pero el Juventus y la Serie A confirman partido

EFE/EPA/PETER POWELL/Archivo

Roma, 4 oct (EFE).- La plantilla del Nápoles sigue en cuarentena por precaución como ordenado por las autoridades médicas locales y no podrá viajar a Turín para el partido liguero de este domingo (20.45 locales, 18.45 GMT) contra el Juventus, pero la Liga de la Serie A confirma, de momento, la disputa del encuentro.

De no haber cambios en las indicaciones de la Liga Serie A, el Nápoles, en el que fueron detectados dos jugadores positivos por coronavirus, perderá 3-0 el encuentro contra el Juventus por no presentarse a la cita.

El Nápoles, rival de la Real Sociedad en la Liga Europa, confirmó a EFE este sábado que recibió orden de no viajar a Turín como medida de precaución para prevenir el aumento de contagios poco antes de subir al avión.

Dicha orden fue tomada por la Hacienda Sanitaria Local (ASL) napolitana después de que el Nápoles detectara tres casos de positivos por coronavirus, los jugadores Piotr Zielinski y Elijf Elmas, y un miembro del personal.

Esta situación genera aprensión pues el club sureño había jugado el pasado domingo contra el Génova, club que posteriormente registró hasta 22 casos de contagio por coronavirus.

Así, el Nápoles se encuentra aislado en su ciudad y no podrá saltar al campo del Allianz Stadium este domingo para el encuentro contra el Juventus correspondiente a la tercera jornada de la Serie A.

Sin embargo, la Liga de la Serie A difundió a última hora de este sábado un comunicado en el que confirma la normal disputa del partido y el Juventus también aseguró en una escueta nota que sus jugadores acudirán al Allianz Stadium para jugar el encuentro.

Además, a escasas horas del comienzo del duelo, el Juventus anunció la lista de convocados elegida por el técnico Andrea Pirlo.

En el intento de conseguir el aplazamiento del partido, el presidente del Nápoles ha enviado en las últimas horas un correo a la Liga de la Serie A en el que destaca que su club no estará en Turín por "causa de fuerza mayor".