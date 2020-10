El "Muro de las mentiras" de Trump

Fotografía de la obra el "Muro de las mentiras" hoy, en Nueva York (EEUU). EFE/Jorge Fuentelsaz

Nueva York, 4 oct (EFE).- No está erigido en la frontera entre México y Estados Unidos, sino expuesto en un barrio de Nueva York, ni tampoco está levantado con alambre, hierro u hormigón, sino construido a base de "mentiras", de más de 20.000 mentiras que supuestamente ha pronunciado el presidente Donald Trump desde que en 2017 asumió el cargo: se trata de la obra el "Muro de las mentiras".

El director de la emisora de radio independiente "Radio Free Brooklyn" del barrio neoyorquino de Bushwick, Tom Tenney, confiesa a Efe que estaba buscando la manera de llamar la atención sobre las falsedades y medias verdades del presidente antes de que se celebraran los comicios presidenciales, previstos para el próximo 3 de noviembre.

"Quería hacer algo antes de las elecciones, quería contribuir con mi granito de arena, así que contacté con (el periódico) The Washington Post para ver si ellos podían darme la base de datos de todas las mentiras de Trump que hubieran publicado en su página web y ellos aceptaron contentos", cuenta Tenney frente al colorido "Muro de las mentiras".

Se trata de un enorme mural impreso, de 15 metros de largo por 3 de alto, en el que las mentiras del presidente están dispuestas de manera cronológica y diferenciadas unas de otras por colores.

Así, por ejemplo, las azul claro hablan de inmigración, las azul oscuro de política exterior, las rojas sobre su biografía, las violetas de crimen y las verdes de la COVID-19, la enfermedad a la que tantas veces Trump ha quitado importancia y que desde el viernes lo mantiene ingresado en un hospital militar.

"Pensamos que haciendo esto, desde la distancia es algo que parece como un ordenador fallando, lo cual es una especie de metáfora de lo que está sucediendo en nuestro país. Pero luego, cuando te acercas, puedes ver que todos los componentes básicos de ese problema técnico son las mentiras que Trump ha dicho", explica Tenney.

El director de "Radio Free Brooklyn" agrega que con la decisión de exponerlas formando un muro también pretenden a hacer un paralelismo con el que Trump prometió construir entre Estados Unidos y México durante la campaña electoral de 2016 para supuestamente evitar que los inmigrantes entraran ilegalmente al país.

"Trump está construyendo un muro de mentiras para mantener fuera la verdad", apuntó, por su parte, el fotógrafo Phil Buehler, cocreador de la obra.

UNA PROTESTA VISUAL

Tenney cuenta que la idea original no era levantar este muro multicolor de mentiras, sino organizar una maratón en su estación de radio y dedicar toda una semana antes de las elecciones, única y exclusivamente a leer uno a uno los más de 20.000 bulos recolectados.

Pero la pandemia lo trastocó todo, por lo que Tenney contactó al fotógrafo Phil Buehler, acostumbrado a imprimir fotografías en formatos gigantescos, para que convirtiera su primigenia idea oral en una obra visual, y darle color a la tabla de "excel" donde estaban dispuestos todos los embustes.

"Me encanta el caos en esto cuanto estás lejos y la organización cuando te acercas. Tuvimos que trabajar juntos para intentar hacer que significara más que sólo 20.000 mentiras", dice Buehler, que explica que gracias a su disposición cronológica y a su organización temática por colores, se pueden identificar manchas grandes que se corresponden con épocas en las que un único tema dominaba sus discursos, como la inmigración o la polémica sobre Ucrania.

Para el autor de la obra, de alguna manera, Trump ha hecho suya la frase atribuida al dictador comunista Iósif Stalin: "La muerte de un hombre es un tragedia, la de un millón es estadística", pero trasladándola a las mentiras y sobrecargando al mundo con ellas.

"Con una mentira, todo el mundo se hubiera centrado en ella. Con 20.000 mentiras, todo el mundo miente (otra mentira), no es nada, es como un pequeño grano de arena; pero cuando das un paso atrás, simplemente, ves la enormidad", agrega.

UN PROGRAMA ESPECIAL DE RADIO

Coincidiendo con el levantamiento de su muro, que Buehler y Tenney instalaron el sábado por la mañana, la tarde de este domingo "Radio Free Brooklyn" emite desde este rincón del barrio de Bushwick, un bastión de la izquierda demócrata, un programa especial y en directo para el que la emisora ha seleccionado trescientas canciones que hablan de mentiras.

Además, se instalará una oficina ambulante para el registro de votantes. Los oyentes que se acerquen leerán algunas de las mentiras de Trump y podrán contar cuál de todos sus embustes es su favorito.

Buehler, que aclara: "No pudimos hacer que encajaran todas (las mentiras) en 50 metros cuadrados", tiene claro con cual de ellas se queda, con una que define como "un clásico" del presidente: cuando Trump propuso la idea de inyectar lejía a los pacientes de COVID-19.

Jorge Fuentelsaz