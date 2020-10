El aniversario de boda más complicado para Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina

MADRID, 4 (CHANCE)



Hoy hace 23 años que la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se dieron el 'Sí, quiero'. Una boda que se celebró por todo lo alto y con unos padres muy orgullosos de que su hija por fin hubiese encontrado el amor de su vida. Como bien sabemos, el rey emérito siempre ha mantenido una relación extraordinaria con su hija Cristina y por consiguiente, con su yerno, el exjugador de baloncesto quien se convirtió en su mano derecha para todo durante un periodo de tiempo.



Lo que no sabíamos, 23 años atrás, es que la Infanta Cristina pasaría por el banquillo de los acusados en el Caso Noos y que su marido, Iñaki Urdangarin estaría en prisión cumpliendo condena. Una situación que jamás nos hubiésemos imaginado hace años, pero que desgraciadamente ha ocurrido y ha debilitado sus relaciones con la casa Real.



Desde el primer momento que la Infanta Cristina tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados, Casa Real se distanció y nunca más hemos vuelto a ver juntos a ésta con sus padres. Un distanciamiento que fue muy doloroso para los reyes eméritos, pero también para sus hermanos. Quién sí que ha tenido contacto y de vez en cuando las vemos juntas, es su hermana la Infanta Elena, quien ha sido un gran apoyo para ella en estos duros momentos.



Durante este proceso judicial se llegó a decir que la Infanta Cristina se iba a divorciar de Iñaki Urdangarin por haber sido condenado con prisión por los tejemanejes que tuvo en el pasado. Algo que no ha pasado, de hecho todo lo contrario, ya que la hija de los reyes eméritos ha mostrado todo su apoyo y amor a su marido volcándose en estos duros momentos con el exjugador de baloncesto.



De esta manera, hoy se celebran 23 años desde el día en el que la Infanta Cristina le juró amor eterno al padre de sus hijos y lo pasarán separados ya que Iñaki Urdangarin no ha conseguido todavía el tercer grado penitenciaro.