EEUU.- El médico de Trump se muestra "cautelosamente optimista" aunque advierte de que no está todavía fuera de peligro

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Sean P. Conley, el médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado "cautelosamente optimista" sobre el avance de la situación del mandatario tras ser ingresado por su contagio de coronavirus, aunque ha advertido de que todavía no está fuera de peligro.



En un comunicado publicado a última hora de este sábado, ha informado de que se han realizado "progresos sustanciales" desde su diagnóstico y ha añadido que Trump ha completado su segunda dosis de remdesivir "sin complicación" y permanece "sin fiebre y sin respiración asistida".



Trump ha asegurado este sábado en un vídeo publicado en su Twitter que se encuentra "mucho mejor" y que volverá pronto a la campaña, después de que fuentes de la Casa Blanca indicaran que la salud del Presidente era "muy preocupante".



El mandatario ha aseverado que "volverá pronto" para finalizar la campaña y ha calificado de "milagrosos" los tratamientos impartidos por los doctores, aunque ha señalado que "el próximo par de días" será clave para ver cómo se desarrolla su enfermedad.



CONTRADICCIONES EN LA CASA BLANCA



Pese a estas declaraciones de Trump y su equipo médico, durante la mañana de este sábado una fuente de la Casa Blanca ha indicado a la prensa que los signos vitales de Trump en las últimas 24 horas habían sido "muy preocupantes", que las próximas 48 horas "serán críticas para su estado" y que aún no está "en el camino de una recuperación plena".



El único responsable de la Casa Blanca durante la rueda de prensa del equipo médico en el Hospital Militar Nacional Walter Reed era el jefe de gabinete, Mark Meadows.



Por otro lado, este sábado también se ha dado a conocer que Donald Trump Jr., uno de los hijos del magnate, ha dado negativo en la prueba de coronavirus. "Me doy unos días más por precaución, volveré a hacerme la prueba y si vuelve a dar negativo regresaré al trabajo", ha hecho saber en su cuenta de Twitter.



Quien sí ha dado positivo es el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que ayudó a Trump a preparar el último debate presidencial. Con el positivo de Christie el entorno del presidente suma 14 personas diagnosticadas como contagiadas por el coronavirus en 24 horas, una cifra superior a la de países como Bélgica, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Taiwán, Tailandia o Vietnam.



Además de Trump, han dado positivo Christie, que está hospitalizado con síntomas leves, la primera dama, Melania Trump; los senadores republicanos Ron Johnson, Thom Tillis y Mike Lee; el director de campaña de Trump, Bill Stepien; la presidenta de la Convención Nacional Republicana, Ronna McDaniel; el presidente de la Universidad de Notre Dame, John Jenkins, un miembro del personal de la Casa Blanca y tres periodistas de la Casa Blanca.