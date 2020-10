Ecuador sorprende con Ferigra y retorno de Noboa para enfrentar a Argentina

El seleccionador de Ecuador, el Gustavo Alfaro. EFE/ José Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 3 oct (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro sorprendió este sábado al incluir en nómina al defensa "europeo" Erick Ferigra y el retorno del centrocampista Christian Noboa para las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 desde el 8 de octubre contra Argentina y Uruguay.

Ferigra, de 21 años, nació en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil pero toda su carrera deportiva la hizo en gran parte en España, incluso, en las escuelas formativas del FC Barcelona, y actualmente milita en el italiano Torino.

Por su parte, el centrocampista Noboa retornó a la selección, tras alejarse del equipo debido a inconvenientes con la anterior administración de Ecuador, que comandó Carlos Villacís.

El seleccionador de Ecuador ha privilegiado a jóvenes pero con algunos partidos con la selección absoluta y otros que llegarán por primera ocasión a la selección absoluta, como el centrocampista Moisés Caicedo, de 18 años, del Independiente del Valle.

Alfaro comenzará la disputa de las eliminatorias nada menos que contra Argentina, en Buenos Aires, el próximo 8 de octubre, y cinco días después recibirá en la capital ecuatoriana a Uruguay, por lo que será en esos encuentros donde tendrá contacto directo con sus jugadores.

Alfaro fue presentado en Ecuador el pasado 7 de septiembre, y no ha dirigido un entrenamiento, pero asistió a la mayoría de los partidos por el torneo local, de Copa Libertadores donde participaron los equipos ecuatorianos.

Además observó vídeos de actuaciones pasadas.

No existe una base dentro del equipo, pues el seleccionador colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, intentó rearmar al equipo luego del fracaso en las pasadas eliminatorias sudamericanas, pero también fracasó en la Copa América de Brasil 2019 y de inmediato fue destituido.

El turno, en forma interina, lo tuvo el técnico campeón del Sudamericano Sub'20 de Chile 2019, el argentino Jorge Célico, que tampoco dejó un equipo base.

Alfaro reemplazó al hispano-holandés Jordi Cruyff, contratado a comienzo de año, que no dirigió un entrenamiento, le tocó vivir en Quito el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo pasado y renunció el 23 de julio.

- Los 30 de Ecuador para los partidos ante Argentina y Uruguay:

. Porteros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield-ARG), Johan Padilla (El Nacional) y Pedro Ortiz (Emelec).

. Defensas: Pervis Estupiñán (Villarreal-ESP), Diego Palacios (Los Ángeles-USA), Mario Pineida (Barcelona), Robert Arboleda (Sao Paulo-BRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders-USA), Franklin Guerra (Liga de Quito), Félix Torres (Santos-MEX), Erick Ferigra (Torino-ITA), Pedro Pablo Perlaza (Liga de Quito), Ángelo Preciado (Independiente del Valle).

. Centrocampistas: Carlos Gruezo (Augsburgo-Alemania), Moisés Caicedo (Independiente del Valle), José Cifuentes (Los Ángeles-USA), Jordy Alcívar (Liga de Quito), Jehgson Méndez (Orlando City-USA), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Christian Noboa (Sochi-RUS), José Carabalí (Universidad Católica), Romario Ibarra (Pachuca-MEX), Jhojan Julio (Liga de Quito), Renato Ibarra (Altas-MEX), Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa-POR), Ángel Mena (León-MEX)y Júnior Sornoza (Liga de Quito).

. Delanteros: Enner Valencia (Fenerbahçe-Turquía), Michael Estrada (Toluca-MEX) y Leonardo Campana (Famalicão-POR).