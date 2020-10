Coronavirus.- Nueva York anuncia restricciones para los barrios con mayores tasas de contagio de coronavirus

30/09/2020 La ciudad de Nueva York comenzará a multar nuevamente a aquellas personas que se nieguen a usar mascarilla en las zonas con más incidencia de la pandemia. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL JOHN NACION / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado restricciones selectivas para nueve barrios de Brooklyn y Queens en los que cerrarán los comercios, centros educativos y cualquier servicio no esencial a partir del próximo miércoles.



El objetivo es "rebobinar en estos nueve códigos postales, rebobinar y retroceder para enfrentarse a los problemas utilizando las herramientas que conocemos", ha explicado De Blasio en rueda de prensa. Estas zonas tienen tasas de contagio del 3 por ciento o superiores en los últimos siete días.



En el mejor de los casos, estas restricciones estarán en vigor durante 14 días, pero los colegios y las empresas, entre otros sectores, probablemente estarán cerrados 28 días.



La iniciativa ha sido ya propuesta por el Ayuntamiento, pero deberá ser ratificada por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, quien tiene las competencias necesarias.



Otros once barrios más están en la "lista de vigilancia" por sus altas tasas de contagio y en los mismos se cerrarán los restaurantes que no tengan espacio al aire libro, gimnasios y piscinas.



Estados Unidos, primer país del mundo por número de contagios, suma 7.404.606 positivos y 209.720 muertes. Nueva York acumula 77.044 casos y 33.205 muertes. Las últimas cifras oficiales suman más de un millar de casos y 10 muertes en 24 horas.