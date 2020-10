Coronavirus.- Johnson reconoce el enfado público por su gestión del coronavirus

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha reconocido este domingo que sus ciudadanos tienen derecho a exhibir su enfado por su gestión de la pandemia, especialmente en áreas sujetas a estrictas reglas de bloqueo, pero ha advertido de que el país enfrenta algunos meses difíciles por delante.



"Este podría ser un invierno muy duro para todos nosotros", ha declarado en el programa Andrew Marr de la BBC. "Va a estar lleno de baches hasta Navidad, incluso puede haber baches más allá", ha añadido.



Johnson ha admitido además que el programa de estímulos del Gobierno, diseñado para fomentar el consumo en bares y restaurantes, pudo haber contribuido a propagar el virus, y ha asumido también que su sistema de prueba y rastreo necesitaba mejorar.



"Por supuesto que estoy frustrado con eso", dijo sobre el régimen de pruebas del gobierno. "No es perfecto, pero ha marcado una gran diferencia en nuestra capacidad para ver dónde se está propagando el virus", ha añadido.



Johnson también ha asegurado este domingo que la enfermedad por coronavirus que atravesó a principios de este año no le ha dejado secuelas y ha aconsejado a su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, que siga las recomendaciones de los médicos mientras permanece ingresado en el hospital Walter Reed, donde lleva desde el viernes precisamente por la Covid-19.



"Esto más en forma que los perros de un carnicero", ha declarado Johnson en una entrevista con la BBC, en la que ha indicado que se ha puesto a dieta desde entonces, dado que la obesidad puede agravar los efectos de la enfermedad.



"Este es un punto importante, la obesidad", ha hecho saber Johnson. "Aquí no me estoy refiriendo al presidente Trump, pero debemos abordar en este país el problema de las hamburguesas con queso".



En relación al presidente estadounidense, Johnson ha declarado que "lo más importante que debe hacer es seguir los consejos de sus médicos".