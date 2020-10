Corea del Sur multará desde noviembre por no llevar mascarilla en público

EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Seúl, 4 oct (EFE).- Corea del Sur impondrá multas a partir del 13 de noviembre a las personas que no lleven mascarilla en espacios y transportes públicos, o mal colocadas, como parte de sus medidas para contener la propagación de la COVID-19, informaron este domingo las autoridades.

Será obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, en instalaciones médicas o manifestaciones, y a quienes no cumplan se les podrá imponer multas de hasta 100.000 wones (unos 73,10 euros ó 85,70 dólares), de acuerdo a la información publicada por la Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA).

La multa también podrá recaer en quienes no lleven la mascarilla de forma adecuada en dichos espacios, como las personas que se la colocan con la nariz sin cubrir, precisó la KDCA.

Los menores de 14 años y quienes no puedan ponérsela por razones médicas quedarán exentos del cumplimiento de la normativa, según los detalles recogidos por la agencia de noticias Yonhap.

Corea de Sur otorgará un período de gracia de un mes para el uso obligatorio de mascarillas en dichos espacios desde el 13 de octubre y bajo la nueva normativa no se permitirá el uso de bufandas u otro tipo de prendas para sustituir la mascarilla y que no protegen adecuadamente del coronavirus SARS-CoV-2, añadió la KDCA.

Los gobiernos locales podrán ajustar el período de gracia en función de la situación de los contagios en cada territorio.

Los nuevos casos diarios de COVID-19 en Corea del Sur se situaron por debajo del centenar por cuarto día consecutivo este domingo, pero las autoridades temen un aumento en los próximos días, después de que millones de personas viajaran durante las vacaciones del Chuseok o fiesta de la cosecha por el equinoccio de otoño.

Corea del Sur, uno de los países que mejor está gestionando la pandemia, contabilizó 64 casos nuevos de COVID-19 hoy, incluidos 47 contagios locales, elevando el total de casos a 24.091.