China marca su 49 día consecutivo sin casos locales y suma 16 importados

Pekín, 4 oct (EFE).- China alcanzó el sábado su 49 día consecutivo sin registrar nuevos contagios a nivel local, aunque detectó 16 casos procedentes del exterior del país, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.

Las infecciones importadas se contabilizaron en Cantón (6, sur), Sichuan (3, suroeste), Yunnan (2, sur), Shaanxi (2, norte), Tianjin (1, noreste), Shanghái (1, este) y Guangxi (1, sur).

El sábado fueron dados de alta 10 pacientes y 272 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica. No se produjo ninguna muerte y se detectaron además tres casos sospechosos, todos también llegados del exterior.

El total de casos activos en China se sitúa en 195, todos importados y uno de ellos grave, de entre los 2.901 casos procedentes del extranjero contabilizados desde el comienzo de la pandemia, entre los que no se ha registrado ninguna muerte.

El país asiático ha detectado 85.450 casos confirmados desde el inicio de la enfermedad, de los que 4.634 han fallecido.

Se han rastreado 835.190 contactos cercanos a los infectados, de los que 7.439 permanecen bajo observación médica.

Respecto a los casos asintomáticos, que China no considera como confirmados, el sábado se detectaron otros 26, todos ellos importados del extranjero. Cinco pasaron a engrosar la lista de casos confirmados.

Se encuentran todavía en observación médica 366 casos asintomáticos, todos llegados del exterior, menos dos.

En Hong Kong continúan activos 54 casos, de entre los 5.108 registrados desde el principio de la epidemia, que han ocasionado 105 muertes.

En Taiwán hay 25 casos activos, de un total de 517, que produjeron 7 decesos.