Bolivia.- La economía y el empleo centran el debate entre los candidatos a las elecciones en Bolivia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Los candidatos a la Presidencia de Bolivia se han enfrentado en su primer debate para las próximas elecciones en el país el próximo 18 de octubre, centrado principalmente en la economía y en el empleo tras la pandemia del coronavirus.



Los siete candidatos han abordado el tema de la crisis y la recuperación económica, la generación de empleo, la estabilidad social y el desarrollo local.



El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha señalado que si llega a la Presidencia del país espera generar más liquidez y generar empleos. "Necesitamos inyectar más de 6.000 millones de dólares a la economía en el primer año de gobierno para establecer un mecanismo de apoyo al sector de la demanda y oferta", ha asegurado.



El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, ha defendido en su intervención que la economía estaba "preparada para la crisis y para soportarla", aunque ha incidido en la importancia del aumento de la producción.



En la alianza Creemos, Fernando Camacho, se ha comprometido a generar 300.000 empleos a través de un presupuesto para la construcción y ha incidido en la importancia de aumentar las exportaciones y "recuperar nuevos mercados".



El candidato del Frente para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, ha hablado de las pequeñas y medianas empresas al asegurar que disminuirá el impuesto sobre el valor añadido (IVA) al cinco por ciento. "Vamos a aumentar el trabajo, impulsar el propio emprendimiento, gestionar para que lleguen inversionistas internacionales con control", ha apuntado.



Mientras que Jorge 'Tuto' Quiroga, de Libre 21, ha planteado una inyección de liquidez de 8.000 millones de dólares (más de 6.800 millones de euros) para crear más estabilidad en el país; Feliciano Mamani, del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), ha enfatizado los recursos naturales del propio país.



"El gas no se ha acabado. La exportación de minerales tampoco. Tenemos esa capacidad de identificar las áreas mineralizadas, identificar nuevos yacimientos y afrontar esta crisis", ha dicho Mamani, según informa el diario 'El Deber'.



La representante de Acción Democrática Nacionalista (ADN), María de la Cruz Bayá, única mujer entre los aspirantes, ha aludido directamente a los corruptos del país que se "llevaron el dinero".



"No vamos a pagar ninguna deuda externa, mientras que no haya una auditoría de dónde fueron a parar los recursos y quiénes endeudaron al pueblo... Vamos a imponer un salario mínimo vital para todos los órganos de poder porque servir a Bolivia es un privilegio, no un negocio", ha sostenido.



SALIDA DE EVO MORALES



Después del supuesto fraude electoral en los comicios del pasado año, junto a las presiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Evo Morales dimitió y se exilió --primero a México y luego a Argentina--, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.



Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por la pandemia de COVID-19. Después, se fijaron para el 6 de septiembre pero se aplazaron de nuevo, lo que también desencadenó protestas y movilizaciones. Finalmente, tendrán lugar el próximo 18 de octubre.