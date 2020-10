Berizzo presenta los 29 elegidos para enfrentar a Perú y a Venezuela

Eduardo Berizzo, director técnico de la selección paraguaya. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 4 oct (EFE).- Veintinueve jugadores conforman la lista definitiva de la selección de Paraguay para enfrentar a las de Perú y Venezuela en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 tras los ajustes hechos por el entrenador Eduardo Berizzo.

El grupo es básicamente el mismo que el presentado por el argentino a finales del mes pasado, pero con la baja por lesión del mediapunta del Guaraní Jorge Morel y añadidos de esta semana como el portero Gerardo Ortiz, del Once Caldas colombiano, y Raúl Bobadilla, también del Guaraní.

Además de Ortiz, Paraguay afrontará los choques contra Perú, este jueves en Asunción, y del de Venezuela, el día 13 en Mérida, con otros dos arqueros, Roberto Fernández, del Botafogo brasileño, y Antony Silva, del Nacional paraguayo.

En defensa, con diez representantes, destacan valladares de Cerro Porteño, el campeón del actual torneo Apertura, como Juan Patiño y Santiago Arzamendia.

En cuanto al centro del campo, Berizzo ha apostado por un tablero de ocho peones, con opciones que van desde Richard Sánchez, del América mexicano, Celso Ortiz, del también mexicano Monterrey, o Óscar Romero, del argentino San Lorenzo.

Mientras que la delantera queda en las botas de ocho jugadores, entre ellos Bobadilla, Ángel Romero, al igual que su hermano en el San Lorenzo argentino, o Antonio Sanabria, del español Betis.

Algunos de esos futbolistas ya llevan horas de entrenamiento con Berizzo, parte de un grupo al que este domingo se sumaron los mellizos Romero.

Para este lunes está previsto la continuidad de esas prácticas, a las que se agregarán Roberto Junior Fernández, Gustavo Gómez y Miguel Almirón, que esta noche llegarán a Asunción, según informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Lista de los 29:

Porteros: Roberto Junior Fernández (Botafogo-BRA), Antony Silva (Nacional) y Gerardo Ortiz (Once Caldas-COL).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA); Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Fabián Balbuena (West Ham-GBR); Juan Escobar (Cruz Azul-MEX); Blas Riveros y Omar Alderete (Basel-SUI), Robert Rojas (River Plate-ARG), Juan Patiño (Cerro Porteño), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño) y Alberto Espínola (Cerro Porteño).

Centrocampistas: Richard Sánchez (América-MEX), Celso Ortiz (Monterrey-MEX), Miguel Almirón (Newcastle United-GBR), Oscar Romero (San Lorenzo-ARG), Andrés Cubas (Nimes-FRA), Gastón Giménez (Chicago Fire-USA), Ángel Cardozo (Cerro Porteño) y Mathias Villasanti(Cerro Porteño).

Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo-ARG), Hernán Pérez (Al Ahli Doha-QAT), Braian Samudio (Rizespor-TUR), Adam Bareiro (Alanyaspor-TUR), Alejandro Romero (New York Red Bulls-USA), Darío Lezcano (Juárez-MEX), Antonio Sanabria (Real Betis-ESP) y Raúl Bobadilla (Guaraní).